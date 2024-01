Půl roku uplynulo od nálezu mrtvého novorozeněte v Lipně nad Vltavou a policie stále neví, kdo hrůzný čin spáchal. Kriminalisté šli po horké stopě, ale ta se po měsících intenzivní práce nepotvrdila. Znovu žádají o pomoc veřejnost.

Místo, kde se tělíčko novorozence našlo. | Video: Petr Škotko

Tělíčko novorozeněte našel v pondělí 24. července 2023 v kontejneru na posyp u Základní školy v Lipně nad Vltavou kolemjdoucí muž. Tělo bylo uložené v pytli v kbelíku. Původně si myslel, že se jedná o uhynulé zvíře, ale pak se mu zdálo, že vidí něco, co připomíná končetinu. „Vrátil jsem se domů pro rukavice, pytel otevřel a snažil jsem se zjistit, co v něm je. Šli kolem známí, tak jsem je poprosil, ať se podívají, jestli se nepletu,“ popisoval tehdy děsivý zážitek.

Na místo vyjížděli krajští kriminalisté, kteří provedli veškeré neodkladné a neopakovatelné úkony a začali vyšetřovat a pátrat po pachateli vraždy. „I přes výslechy desítek osob, prověření několika poznatků od veřejnosti a laboratorních vyšetření odebraných vzorků DNA, se kriminalistům zatím nepodařilo tento hrůzný čin objasnit a jeho pachatele dopadnout. Proto se znovu s odstupem času obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc při vyšetřování,“ zmínila tisková mluvčí policie Lenka Krausová.

Vražda novorozence. Z kontejneru na Lipně šel zápach, muž tu našel mrtvé dítě

Od případu uplynul už nějaký čas, ale policisté věří, že by si i po několika měsících mohli lidé vzpomenout na něco, co tehdy kriminalistům možná zapomněli sdělit a moho by to být důležité. Prosí i o záznamy z palubních kamer projíždějících aut s tím, že právě na nich by se mohlo objevit něco, co by mohlo ve vyšetřování pomoci.

„Konkrétně nám jde o osobu, která se v době od 25. června do 10. července 2023 pohybovala kolem kontejneru na posyp u budovy Základní školy v Lipně nad Vltavou a tělo novorozence tam vložila,“ upřesnila Lenka Krausová.

Poznatky případu mohou lidé volat na linku 158, případně je sdělit přímo kriminalistům na telefonu 974 221 483.

Vražda novorozence je samý otazník. Policie nemá matku ani toho, kdo tělo ukryl