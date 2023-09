Pokud vy nebo vaše děti zbožňují hasiče, policisty, záchranáře a jejich houkačky, žebříky a psy, rozhodně nemůžete chybět na Lipně. Právě tam se v sobotu 9. září koná oblíbená akce Den s integrovaným záchranným systémem. Seznámit se tu můžete například s prací Policie ČR, Horské služby, Vodní záchranné služby, ale podívat se můžete zdarma i do Království lesa.

Policisté, hasiči i záchranáři představí svoji práci. | Foto: Foto: LIPNO SERVIS s.r.o.

„Program startuje úderem desáté dopolední ukázkou hašení požáru a pokračovat se bude například ukázkou slaňování ze Stezky korunami stromů, zásahem policejních psovodů, ukázkou záchrany osob z vodní hladiny a nebude chybět ani výbuch s požárem,“ zve za pořadatele do Rodinného areálu Lipno Jiří Gruntorád.

O akci bývá mimořádný zájem, aby si ji návštěvníci ještě více užili, dostanou složky IZS více prostoru. Najdete je na třech místech. U rybníčku pod bobovou dráhou, na Stezce korunami stromů a na tradičním místě u Království lesa. Den s integrovaným záchranným systém ovšem není jen o ukázkách práce všech složek, ale také o tom naučit se v případě nebezpečí správně reagovat.

Pro děti je pak připravený pamětní list a také cesta po stanovištích. Pokud je obejdou, získají odměnu v podobě vstupu do Království lesa pro děti do 14,99 let + dospělou osobu zdarma.

„A komu by to nestačilo, může si dopoledne v dolní části Rodinného areálu Lipno prohlédnout úžasné veterány, které sem zavítají v rámci South Bohemia Classic 2023. Čtrnáctý ročník mezinárodní setinové rallye veteránů zavede na Lipno až 150 posádek z několika zemí světa,“ zve Jiří Gruntorád. Hodnotné skvosty začnou do Lipna přijíždět ve směru z Frymburku krátce před půl devátou.