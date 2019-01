Českokrumlovsko – Letošní sezona přeje nejen vodákům, ale také rybářům. Hladina Lipna je oproti loňsku podstatně výše. Břehy, které loni zarostly trávou a letos na jaře byly zaplaveny, poskytly rybám vhodné místo k vytření, a tak je letošní populace ryb v Lipenské přehradě mimořádně bohatá.

Pokles hladiny Lipna za uplynulý týden. | Foto: Povodí Vltavy

Potvrzuje to i předseda Jihočeského územního svazu Českého rybářského svazu Stanislav Havelka: „V minulých letech to bylo tak, že se ryby na jaře vytřely, potom voda spadla a jikry zůstaly na suchu. Letošní rok byl pro nás příznivý, protože byl vyšší stav vody a ryby se stačily vytřít."

Aktuální hladina Lipenské přehrady je na kótě 724 metrů nad mořem. Do maximální retenční hladiny, což je hladina, na kterou je uzpůsobený život dané nádrže a která by neměla být za žádných okolností překročena, zbývá ještě 160 centimetrů. „Lipno má nyní rezervu přibližně 40 milionů kubíků do maximální hladiny, což jsou objemově zhruba dva rybníky Rožmberk," přiblížil vedoucí lipenského provozu podniku Povodí Vltavy, Radovan Honza. Chválí si nejen stav, ale také čistotu vody v nádrži: „S nádrží s tímto objemem vody se hospodaří podle ročního plánu a v podstatě jsme v dobrých číslech. Myslíme si, že objem vody, který letos zadržujeme, je i, co se koupání týká, abnormálně čistý."

Sezonu si nemohou vynachválit ani rybáři. Z jejich hlediska je na tom Lipno letos skvěle. „Když je po jaru vyšší voda, vytřou ryby," potvrdil Milan Hladík, hospodář Jihočeského územního svazu Českého rybářského svazu, který na Lipno jezdí často sám rybařit.

„Potěr se v těch zatopených travinách může schovávat. Teď je tedy hladina vody trochu nižší, ale to vůbec nevadí," dodal.

Na své si letos, po nevydařené loňské sezoně, konečně přijdou i majitelé plachetnic a jachet, které na Lipně kotví. „Podle mého názoru je letošní stav podstatně lepší než minulý rok, ale už je jasně vidět, jak vody postupně ubývá," řekl Jiří Zajíc, majitel jachty v Černé v Pošumaví. „Nicméně z toho, že by bylo málo vody, strach nemám a letošní sezona je velice příjemná. Jsem optimisticky naladěn."

Vody kvůli současnému rekordnímu suchu v nádrži sice průběžně ubývá, ale pokles hladiny není nijak dramatický. Připouští to i Radovan Honza: „Ano, máme sestupnou tendenci. Když se podíváte na graf na internetových stránkách Povodí Vltavy, jde to maličko dolů. Je to prostě dáno současnou hydrologickou situací. Málo prší a odtok vody je přeci jen o trošku větší," vysvětlil. Na druhou stranu Vltavě pomáhá, že ji dokážeme v rámci možností tímto způsobem, řekněme, nadopovat a udržet ji na odtoku minimálně šest metrů krychlových, někdy deset. Míra odtoku souvisí jak s výrobou elektrické energie, tak s dalšími potřebami, právě třeba těmito hygienickými," uzavřel lipenský vodohospodář.





Vodní nádrž Lipno

Výška hladiny v těchto dnech: 724 m n. m.

Pokles hladiny za uplynulý týden: 8 centimetrů

Maximální retenční hladina: 725,60 m n. m.

Maximální hladina zásobního prostoru: 724,90 m n. m.

Odtok z Vyššího Brodu: 6 m3