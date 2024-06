Doslova šílené zkušenosti mají záchranáři, hasiči nebo policisté s lidmi, kteří podcení riziko pohybu kolem vody nebo jim naopak okolí neumí vysvětlit, co bude nad jejich síly. Ve vodě ale mohou se záchrannou akcí pomoci i psi. Labrador utáhne po hladině až dvě tuny.

Vodní záchranáři cvičili na Lipně záchranu tonoucího s pomocí psa. | Video: Edwin Otta

Záchranáři, hasiči nebo policisté musejí každý rok v létě na jihu Čech vyrážet k vodě, aby v desítkách případů zachraňovali život vodákům, plavcům nebo třeba rybářům. Letos už bohužel ve Vltavě jeden muž utonul.

Nezbytností pro účinnou záchranu je co nejlepší výcvik. A v neděli 2. června 2024 se na Lipně v kempu Modřín sešli vodní záchranáři, aby nacvičovali záchranu tonoucího se psem.

„Je to kurs pro pokročilé i začátečníky. Máme tady záchranáře i veřejnost, jezdí sem z celé republiky,“ řekla předsedkyně pořádajícího spolku Vodní záchranné služby Českého červeného kříže České Budějovice Šárka Bráchová. Doplnila, že Vodní záchranná služba ČČK je celorepubliková, čítá 35 pobočných spolků a Lipno je specifické tím, že jedna parta záchranářů má základnu v kempu Modřín v obci Lipno a druhá v Horní Vltavici. V Lipně sídlí spolek z Českých Budějovic, ve Vltavici z Českého Krumlova.

Kurs nácviku záchrany tonoucího se psem chystá budějovický spolek dvakrát ročně, před sezonou a po ní. Ale individuálně je potřeba se čtyřnohými parťáky trénovat i častěji. Oblíbeným plemenem je novofundlandský pes, ale objevují se i labradoři, retrívři nebo karelský medvědí pes a třeba v neděli byl u vody i australský ovčácký pes. „Máme tu i voříška,“ naznačila Šárka Bráchová, že využít se dá každé plemeno.

Mají ovšem různé dispozice… Například novofundlandský pes dokáže utáhnout ve vodě až dvě tuny a do dalšího chovu se pečlivě vybírá, aby se zachoval přirozený záchranářský pud. „Vždy ale psi pracují v týmu s lidmi,“ zdůrazňuje Šárka Bráchová. O kurs má veřejnost docela zájem, tentokrát byla laiků více než polovina kursu.

A co je na vodě podle Šárky Brejchové největší problém? Zhoršuje se třeba povědomí o nebezpečích, která mohou hrozit? „Nemyslím si, že by se to horšilo. Ale v Čechách chybí respekt k vodě. Na Lipně mohou během deseti minut přijít při změně počasí metrové vlny. Někteří lidé nedokáží domyslet následky. Co se může stát,“ říká Šárka Bráchová. Doplňuje, že nejen déšť a vítr, ale i studená voda dokáže člověka potrápit.

Loni měli záchranáři ze spolku na Lipně přibližně 40 zásahů, od června jsou tu v režimu 24/7, ale od dubna už se cvičí na volné vodě. A poskytují po výzvě integrovaného záchranného systému pomoc i na suchu. Jezdí k dopravním nehodám, pokud je třeba zdravotnická záchranka jinde na výjezdu, nebo vloni zasahovali u holčičky, na kterou spadla skříň a musel pro ni být přivolán vrtulník.

Záchrana tonoucích je běžným zásahem i pro hasiče. Ti profesionální podle jihočeské mluvčí HZS Venduly Matějů trénují jak činnost na volné hladině pro léto, tak zimní variantu, kdy hrozí proboření pod led. „Nacvičujeme záchranu v létě i v zimě,“ říká Vendula Matějů.

V květnu bohužel ve vodě na jihu Čech přišel o život pro letošek první člověk. Na soutoku Vltavy a Malše utonul 8. května muž středního věku. Podle šetření kriminalistů to bylo bez cizího zavinění. Jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura k pohybu u vody uvedl, že velkým nebezpečím je přeceňování vlastních schopností nebo podceňování vlivu alkoholu. Policisté už se setkali třeba s tím, že podnapilí vodáci se vydali na řeku s vlastními dětmi. Před lety doplatili turisté z Asie na to, že se vydali na Českokrumlovsku na řeku jako úplní laici dokonce i s kufry v lodi… Policisté proto podle Milana Bajcury zahájili v neděli celostátní preventivní akci Bezpečně u vody, na které spolupracují s dalšími partnery.

Odborníci ale upozorňují, že utopit se lze i v bazénu na zahradě. Mimo jiné to hrozí i malým dětem - neplavcům, pokud v nestřežené chvíli do bazénu spadnou.