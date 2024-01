Velkou část Lipna během noci z úterý na středu pokryl led. Noční teploty kolem minus patnácti a jasná obloha, to je kombinace, která přináší naději bruslařům: vodní hladina se postupně mění ve velké zrcadlo. Ledaři ale pro jistotu vydali hned ve středu 10. ledna varování: přes tuhé mrazy, které jsou od neděle, zatím lipenské jezero zamrzá pouze na některých místech a Frymburk je stále bez ledu. Vstup na led je nebezpečný i v zátokách.

Lipno postupně zamrzá, jak je vidět v Lipně nad Vltavou nebo v Hůrce. Ve Frymburku je ale stále volná voda. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Zatím má led v místech, která jsme navštívili, tedy v Lipně nad Vltavou a v Horní Plané, kolem jednoho centimetru a neunese prakticky nic. Bezpečná tloušťka ledu pro jednotlivce je deset centimetrů, pro skupiny dokonce dvacet. „Kéž by to zamrzlo celé na černý led,“ doufá Eva Cieslarová z Větřní. „Naposledy to bylo snad před patnácti lety, to jsme nabruslili spousty kilometrů. Jeli jsme třeba z Dolní Vltavice až na Lipno na ostrůvek, od té doby nic takového nepamatuju.“

V jižních Čechách je vyhlášená na noc ze středy na čtvrtek výstraha před vysokými mrazy, teploty mohou klesat pod minus dvanáct stupňů, a mrznout má nejméně do soboty. Zamrzlá hladina přináší práci navíc převozníkům v Horní Plané, kteří si musejí prorážet hladinu. Pro informace o síle ledu sledujte facebook Ledové magistrály.