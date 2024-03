První dvě samice zubra evropského najdou v pondělí 4. března nový domov v rezervaci u Lipna, pod Plískovem nedaleko Slupečné. Zvířata jsou součástí velké výměny těchto vzácných kopytníků, do které jsou zapojeny celkem čtyři kraje.

První dvě samice zubra evropského mají nový domov na Lipně. | Foto: Vojtěch Lukáš

„Cílem rozsáhlé výměny a převozů zvířat je vytvořit na Lipně stádo, které bude geneticky různorodé. Proto základní skupinu vytvoří zubři z několika českých chovů,“ vysvětlil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, které probíhající výměnu koordinuje. „Zubři se na Lipně připojí ke stádu divokých koní, které bylo na jih Čech převezeno v loňském roce z milovické rezervace.“

Dvě samice zubra evropského byly dnes odchyceny v oboře Židlov v Libereckém kraji. „Odchycena byla jedna dvouletá a jedna tříletá samice,“ upřesnil Miroslav Zikmund z Vojenských lesů a statků, které spravují oboru u Židlova. Tam již koncem února přijeli na výměnu dva býci z rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice ve Středočeském kraji. V příštích týdnech na Lipno přijedou ještě dvě další samice ze Zooparku Chomutov v Ústeckém kraji a zubří býk ze středočeských Milovic. Příjezd samic na Lipno se předpokládá kolkem dnešní patnácté hodiny a vypuštění během následující půlhodiny. Rezervace u Lipna nahradila zrušené golfové hřiště.

Nově založené zubří stádo na Lipně by mělo mít během jara pět členů, cílem je vytvořit novou chovnou skupinu. „Zubři byli po první světové válce ve volné přírodě zcela vyhubeni člověkem a přežili jen díky chovu v zajetí. Od 50. let 20. století se vracejí zpátky do přírody. Kromě volné přírody jsou pro jejich záchranu důležité i podobné rezervace, jako vzniká na Lipně,“ doplnil Dalibor Dostál.

V jihočeském kraji v současné době existují tři rezervace velkých kopytníků. První vznikla u řeky Lužnice, druhá právě na Lipně loňským příjezdem divokých koní a třetí na přelomu loňského a letošního roku v Novohradských horách. Jihočeský kraj je spolu s Plzeňským krajem v současné době regionem s největším počtem rezervací velkých kopytníků. Rezervaci na Lipně založila zemědělská společnost Jihočeské ekofarmy.

Na projekt rezervací velkých kopytníků může veřejnost přispět prostřednictvím portálu darujme.cz/krajina.