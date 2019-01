Lipno nad Vltavou - Masopust, který patří mezi mnoho akcí, jež pořádá občanské sdružení Lipen, přinesl veselou náladu v sobotu obyvatelům Lipna nad Vltavou.

Maškary při zahájení před radnicí protočily v kole také starostu Lipna Zdeňka Zídka, ale i když vypadal, že by rád dál pokračoval s masopustním průvodem obcí, nebylo to možné. „Dneska sloužím na rolbě, protože všichni rolbisté jsou v průvodu," smál se. „Tak přijdu až večer na Kotvu."



Masopust doprovázela kapela, která oficiální kapelou nebyla. „To je pouze harmonikář Zdeněk Sojka z Vyššího Brodu a ostatní jsou místní, kteří se dali dohromady jenom na dnešek," vysvětlil poslední z koledníků, ovesný , Petr Stýblo, který se stejně jako ostatní koledníci těšil na to, co mají před sebou.



V průvodu byly také sestřičky Jesiica a dvou a půlletá Nicolle Lindner z Lipna nad Vltavou (na snímku vpravo). „Já už na masopustu byla. Dnes jdeme sami bez rodičů, ale celý den s průvodem chodit asi nevydržíme," řekla Jessica s úsměvem.