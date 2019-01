Lipensko - Téměř deset kilometrů sjezdových tratí, třicet kilometrů běžeckých tras, ale také například sobotní karneval ve Fox parku. Taková jsou lákadla Skiareálu Lipno na tento víkend.

V lipenském ski areálu panují ideální podmínky. | Foto: Ski areál Lipno

Na Lipně jsou zkrátka nejlepší podmínky v letošní zimě.

„Díky zimnímu počasí je otevřený už celý areál a lyžaři mohou vyrážet na všechny sjezdovky, na kterých je až 70 centimetrů technického i přírodního sněhu. Bezesporu tu nyní panují ideální podmínky, které by si žádný lyžař neměl nechat ujít," uvedl ředitel Skiareálu Lipno Petr Dušek. Na své si přijdou i soutěživější lyžaři, kteří si vyzkouší svůj závod na měřené trati.



V sobotu navíc areál znovu připravil akci pro handicapované, kdy je možné si vypůjčit vybavení v místní půjčovně Intersport rent, nebo také zdarma relaxovat v Aquaworldu, či vyrazit na Stezku korunami stromů Lipno.



Mezi vrcholy určitě patří další sobotní akce. Od 14 do 16 hodin se uskuteční karneval ve Fox parku. „Každé dítě v masce dostane ke skipasu 2 hodiny v Aquaworld Lipno a Stezku korunami stromů zdarma," vysvětlila marketingová manažerka areálu Eva Černíková.



V neděli se potom všichni v areálu mohou těšit na tradici stavění sněhuláka od 13 do 15 hodin na Stezce korunami stromů. Samozřejmě, že ani tento víkend se neobejde bez tradiční nedělní Show lišáka Foxe, která začíná v 19 hodin.

LYŽOVÁNÍ – SJEZD

Kozí pláň

Výška sněhu: 40 cm.

Středa–pátek: 16–20.

Sobota 9–20, neděle 9–16.

Lipno nad Vltavou

Výška sněhu: 30–70 cm

Provoz lanovek a vleků:

denní lyžování: 8.30–16.00

večerní lyžování: 18.00–21.00

večerní Fox park: 18.00–20.00

Otevřené sjezdovky:

(celkem 9,6 km)

Jezerní 1 400 m

Dámská 1 090 m

Pánská 970 m

Školní 1 250 m

Promenádní 930 m

Sjezdovka lišáka Foxe 1 100 m

Střecha 970 m

Spojovací 350 m

Foxpark 120 m

Nově otevřen Snowpark

a Skicross 1 400 m

Hochficht

Výška sněhu: 75–95 cm

(prachový)

kvalita sjezdovek: výborná

Provoz lanovek a vleků:

denně od 8.30 do 16.00

Otevřené sjezdovky:

(celkem 20,4 km)

Krumauer Skiroute 1 700 m

Standartabfahrt FIS 2 000 m

Stierwiese (rodinná) 3 400 m

Stierwiese (červená) 3 400 m

Reischelbergabfahrt 1 600 m

Hochwaldabfahrt 1 700 m

Zwieselbergabfahrt FIS 1500 m

Zwieselberg Family 1 000 m

Zwieselberg Skiroute 500 m

Schwarzenbergabfahrt 1 400 m

Rehberg – rodinná 1 400 m

Wenzelwiese – rodinná 700 m

Hřiště Fichtl Kids Park 150 m

Funpark pro snowbaording a freestyle

Sternstein

Výška sněhu: 30–45 cm

(prachový)

Provoz lanovek a vleků:

od 8.30 do 16.15 hodin.

Otevřené sjezdovky:

(celkem 5,1 km sjezdovek)

Slalomhang 1 550 m

Schlepplifthang +

Familienabfahrt 1 850 m

Výukový baby parčík 30 m

Dětské hřiště Elefunatasia

200 m s českými instruktory.

Od pondělí do pátku mohou lyžaři výrazně ušetřit s turistickým průvodcem Grenzgenial na Sternsteinu, Mitterdorfu či Zadově díky slevě 1+1 skipas zdarma, stejně jako na Hochfichtu, kde platí sleva 4 € na jednodenní skipas.

BĚŽKY

Tento pátek a sobotu se v Nové Peci uskuteční závody v běhu na lyžích Šumavská 30. Účastníci závodů mohou využít bezplatnou dopravu autobusem na závody a zpět, který jede na trase Vyšší Brod – Loučovice – Lipno nad Vlt. – Frymburk – Černá – H. Planá – Nová Pec. Více nwww.sumavska30.cz

Horní Planá

Od čtvrtka je utažený podklad (nikoliv stopa) pro běžecké lyžování. Vede od Střelnice na Dobré Vodě směrem na Houbový vrch, dále na Jelm, Žlábek až do Hůrky k penzionu U Lípy.

Nástupní místa: Dobrá Voda – za chatami, Dobrá Voda – horizont nad zahrádkami, u motokár a v Hůrce – U Méďů. Nástupní místa jsou označeny cedulemi, na kterých lyžaři mimo jiné naleznou i důležitá telefonní čísla – například na Horskou službu či Strážní službu Národního parku.

Pro děti a jejich zimní radovánky je upraven kopec Střelnice na Dobré vodě.

Lipno nad Vltavou / Frymburk

Upraveno 29 km stop – kvalita je podle správců tratí nejlepší za poslední dvě zimy!

V lese mezi Frymburkem a Kramolínem je upraven okruh Červený a Zelený (celkem 14,5 km). Stopa je vhodná pro skating i klasický styl.

Okolo Frymburku směr Svatonína Lhota je upraveno 15 km běžeckých stop.

Schöneben / Hochficht

Upraveno 78 km tratí pro klasiku i skating; vstup 3,50 €/den; nástup: Schöneben, Grünwald.

Sternstein

7 km okruh Weigeschlagloipe

10 km okruh Sternsteinloipe

8 km okruh Kastnerloipe

BRUSLENÍ

Veřejné bruslení na zimním stadionu na Chvalšinské v Č. Krumlově se koná dnes od 18.30 do 20.30 hodin, zítra se bruslí od 13.45 do 15.45 hodin.