Českokrumlovsko - O vodu se modlí také houbaři, kteří zatím trpí velkou houbařskou abstinencí. Déšť sice přišel, ale v lesích je ohledně hub pořád prázdno.

Lišky z lesů těchto dnů. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

„Byli jsme se ve středu po houbách podívat kolem Bohdalovic – a vůbec nic. V lesích je pořád sucho," potvrdil Dušan Král z Bohdalovic, který houby sbírá rád.



Podobný poznatek mají i Koudelkovi z Českých Budějovic, kteří se jezdí rekreovat na chalupu v Mýtě u Hořic na Šumavě. „Loni jsme si hub pěkně užili. Nejraději sbíráme hříbky a lišky. Ale i když nerostou, je to pěkná procházka lesem."



Pokud však budete mít štěstí nebo znáte vhodná místa, můžete i nějakou tu lišku z lesa přinést. Důkaz byl k vidění v sobotu u silnice nedaleko Horního Dvořiště, kde lišky – a nijak malé – prodávala paní Žaneta z Vyššího Brodu, plastovou vaničku za 150 korun. „Je jich ale hrozně málo, mohou se najít v místech, kde je vlhko. Tyto lišky sbíraly děti, ale trvalo jim to dlouho, než jich nashromáždily tolik. Hledají je v oblasti kolem Horního Dvořiště, ale i Jaroměře a Malont. Sem tam je možné najít také syrovinku, ale je sucho. To horko sběr hub zkazilo."



Že lze nalézt lišky, potvrzuje také amatérský mykolog Alexandr Jegorov z Českého Krumlova. „Dlouhodobé sucho silně ovlivnilo vývoj podhoubí (mycelia). Přes několik dešťových přeháněk – v Českém Krumlově celkem spadlo asi šest centimetrů vody – potřebuje podhoubí déle trvající vlhko. Navíc voda neprosákla dosti hluboko."

„Růst hub vhodných do kuchyně se proto ještě opozdí. Zatím lze na některých místech nalézt klasické lišky," říká Alexandr Jegorov. Připomíná, že houby nejsou jenom na jídlo, ale také okrasou lesa. „Jsou květinkami v lese. To by si každý měl uvědomit a neničit exempláře, které se mu ke sběru nehodí. Stejně, jako v přírodě netrháme a neničíme některé rostliny jen proto, že jsou jedovaté. K houbičkám, které potěší naše oko, patří nyní se vyskytující nejedlá čapulka bahenní (Mitrula paludosa). Roste na březích potůčků, na mokřadech a zdaleka se hlásí svou krásnou žlutou barvou. Mohou se vyskytnout také druhy hub, které jsou vzácnější, některé chráněné i zákonem. Málokdo ví, že se vystavuje možnému postihu při úředním zjištění, že narušil či utrhl takovou houbu."



Připomněl, že i známý hřib satan je vysoce vzácný a je chráněný. „Jsme v Jihočeském kraji jediným okresem, kde na malé ploše, a to asi 300 x 300 metrů, je možné ho nalézt. Je krásný a nechme jej reprezentovat krásu naší přírody," nabádá krumlovský znalec hub.



Špatné zprávy má hydrometeoroložka Markéta Augustinová z Českých Budějovic. „Pršet by mělo z pondělí na úterý, ale ne mnoho. A pokud bude bouřka, tak jen lokálně."