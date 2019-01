Jindřichův Hradec/ROZHOVOR/ - Tajemník hradeckého úřadu Karel Přibyl komentuje budějovický případ třetího kandidáta.

V Hradci v pátek podvečer odvolil také tajemník městského úřadu Karel Přibyl. | Foto: Karolína Průšová

Co říkáte na případ z Českých Budějovic, kde komise mátla voliče tím, že jim po dobu zhruba patnácti minut nabízela kromě lístků Jiřího Drahoše a Miloše Zemana také lístek případného náhradníka Pavla Fischera?



Moc se mi tomu nechtělo věřit, když jsem o tom poprvé slyšel. Skoro mi to připadá, jako by to byla nějaká cílená provokace.



Členové komise údajně měli voličům dokonce tvrdit, že pokud někdo nechce volit ani Drahoše, ani Zemana, může do obálky vložit Fischerův lístek jaksi "na protest".



To mi přijde ještě neuvěřitelnější. Snad jako volič jdu k volbám proto, abych někoho zvolil, a ne proto, abych tam nějak protestoval.

Předsedkyně chybující komise také uvedla, že při školení pořádně neslyšela informaci o tom, jakým způsobem se mají vydávat lístky kandidátů ve druhém kole.



To mi připadá, jako že tady někdo neposlouchal ušima. Snad každý člověk ví, že ve druhém kole se rozhoduje mezi dvěma kandidáty. Poslední dva týdny stačilo otevřít oči, aby se tato informace na člověka hrnula ze všech stran.



Proč u sebe vlastně komise mají lístky náhradníků?



Ty lístky existují proto, že pokud by se některý kandidát stal nevolitelným, tak aby byly připravené pro náhradníka, který by nastoupil. Logické by ovšem bylo, kdyby byly připravené na úřadech - kdyby se do volebních místností rozvážely pouze ty lístky, se kterými se má pracovat. Pak by se taková chyba nemohla stát. Ano, vytisknout je. Ano, mít je připravené. Ale proč je dávat komisím? Poslední úkony o nevolitelnosti kandidáta lze provést do čtvrtečních 14 hodin. Materiály se komisím vozí v pátek do 12 hodin. Takže to máme dvaadvacet hodin na to, aby se v případě potřeby vyměnil jeden balíček za druhý.



Jak se tahle věc podle vás bude řešit?



Je otázka, kolika voličů se to skutečně dotklo, kolik neplatných lístků tam budou mít. Myslím si ale, že by to na volby nemělo mít vliv. Pokud to napravili po několika desítkách minut a neměli to tam takhle špatně například čtyři hodiny… Bude záležet na výsledcích volby. Umím si představit pochybnosti v případě, že jeden kandidát dostane 49,5 procent hlasů a druhý 50,5 procent. Pokud ale bude rozdíl ve výsledcích značný, neumím si představit, že bude někdo řešit, že někde měli čtvrt hodiny vyvěšeného třetího kandidáta. Je to spíš úsměvná kuriozita. Jinak by to samozřejmě musel řešit soud, pokud by toto někdo oficiálně napadl.