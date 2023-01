Do jara se pro veřejnost otevře a zahájí provoz nový dům chráněného bydlení na kaplickém náměstí. Vzniká rekonstrukcí budovy, jež bývala sídlem katastrálního úřadu a v jejímž přízemí fungoval bufet. Stavba byla do konce roku ukončena. „Všichni dělali vše pro to, aby byla do konce roku hotova,“ přitakal místostarosta Pavel Svoboda. Objekt ještě čeká na kolaudaci, poté bude následovat množství práce na dolaďování, úpravách a zařizování interiérů. Jedná se o unikátní projekt, na němž spolupracují tři subjekty – město Kaplice, Domov pro seniory Kaplice a Jihočeský kraj. „Majitelem objektu je město, my v něm chráněné bydlení budeme provozovat a Jihočeský kraj je zřizovatelem služby,“ vysvětlila již na počátku rekonstrukce ředitelka Domova pro seniory Vladimíra Holczerová. „Je to ojedinělý projekt v České republice, díky kterému se rozšíří portfolium sociálních služeb na Kaplicku.“