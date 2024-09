Rozhoří se boj o desítku stavebních parcel nedaleko Lipna, jejichž vyvolávací cena bude 1 750 korun za metr? To se uvidí v dráho polovině září, na kterou chystají Loučovice dražbu pro zájemce o stavbu rekreačních objektů na Dvorečné.

Nová cyklostezka spojující Lipno s Vyšším Brodem, oprava Porákovy vily nebo plánovaná rekonstrukce parku kolem ní. Loučovice mají díky rozvoji našlápnuto na velké plány a vedení obce, kde žije kolem 1500 lidí, se snaží využít toho, že by se zase po letech mohly stát dobrou adresou.

„Loučovice jsou méně navštěvovaným místem celé oblasti. V posledních měsících se však zobrazují na turistické mapě Lipenska stále častěji. Původně průmyslová obec získává řadu nových atraktivit a další, o mnoho výraznější, jsou v plánu,“ uvádí Pavel Pechoušek z Turistického spolku Lipenska, který se stará o propagaci území sahajícího od Stožce po Rožmberk. „Ozývají se noví podnikatelé, kteří si tu chtějí otevřít nové provozovny. Obec zároveň chystá bydlení pro nové obyvatele.“

Loučovice totiž aktuálně nabízí deset stavebních parcel, které jsou ideální pro stavbu rekreačních domů. „Ti, kteří koupí ví, že se investice rychle zhodnotí a cena luxusního pozemku poroste,“ myslí si Pavel Pechoušek. „Jde o krásné, jedinečné místo uprostřed zdejších lesů, situované na jihozápad, na dohled od lipenské přehrady a kousek od lyžařského areálu.“

Jaká bude za parcely v tuto chvíli cena, nelze predikovat. O té totiž rozhodnou samotní zájemci, respektive kupci v dražbách, které se budou konat od 17. do 25. září. „Jedná se o soubor obecních, na sebe navazujících deseti parcel, nacházejících se v katastrálním území Dvorečná, což je místo díky své lipenské dispozici naprosto ideální pro rekreaci. Na dohled je jak lipenská nádrž, tak i lyžařské středisko. Mají výbornou dostupnost po naší, obecní komunikaci a od železniční zastávky Lipno nad Vltavou jsou ve vzdálenosti do 20 minut chůze,“ doplnil tajemník Loučovic Daniel Hovorka. „To, že se prodává soubor obecního majetku v podobě deseti parcel, je zcela mimořádná záležitost a v takovém to rozsahu se nebude opakovat.“

Parcely jsou všechny podobně velké, o výměrách od zhruba 600 do 800 m2, a svou velikostí respektují stávající pozemky, které tvoří tamní zahrádkářkou kolonii.

Vyvolávací cena je 1750 korun za metr čtvereční. Tato cena koresponduje s odhadem, který si obec nechala udělat před zveřejněním záměru prodeje. „Cena je v této výši velmi příznivá, ale kam se prodejní cena posune, díky prodeji dražbou, to je díky souběhu všech okolností těžko předvídat. Necháme se tedy překvapit. Získané prostředky použije obec prioritně na opravu a rozvoj obecního bytového fondu,“ uvádí starosta Jan Kubík.

Prodej se uskuteční dobrovolnou dražbou, což je systém všeobecně považovaný za nejvíce transparentní způsob prodeje, který garantuje kupujícímu mimo jiné to, že na předmětné nemovitosti neváznou žádné závazky či jiná břemena.

„Preference je jinak řečeno ‚pozitivní diskriminace‘. V obecné rovině pak pochopitelně parcely na Dvorečné jsou součástí rodinného zázemí a spojené s trávením volného času a tak by tomu mělo být i budoucna,“ dodal Daniel Hovorka.

Loučovice jsou první obcí pod lipenskou přehradou. Jejich rozsáhlé katastrální územísahá od Lipna nad Vltavou až k Vyššímu Brodu. O rozkvět obce se zasloužila rodina Poráků, která zde vystavěla a provozovala papírny. Díky vysoké kvalitě a modernímu způsobu výroby se produkty papíren Vltavský mlýn staly světoznámé. Se zánikem papíren v 90. letech minulého století se více než tisícovka obyvatel musela adaptovat na nové tržní podmínky. S ohledem na rozvíjející se turismus, jsou Loučovice obcí s významných potenciálem a nabízejí spoustu příležitostí, nejenom investičních. Obec pravidelně podporuje sportovní spolky: kopanou, kuželky a stolní tenis. Provozuje vlastní kinoklub a každoročně se zde pořádají závody na divoké vodě.