„K napsání mě přiměla potřeba mít pohádku v repertoáru našeho divadelního spolku. Zároveň jsem měl puzení pokusit se napsat pohádku hezkou českou, hudební a pro co nejširší divácké spektrum. Do jaké míry se záměr podařil nechávám na posouzení ctěného diváka,“ uvádí principál.

„Budu vám dneska vyprávět o městečku, které stojí daleko, daleko odtud, za horou vysokou, za řekou širokou, za lesem hlubokým, jak už to v pohádkách bývá. Na první pohled je to městečko obyčejné, na pohled druhý však plné neobyčejných lidiček…“ tak svou pohádku Karel Smola popisuje.

Loučovický papírek, to je název nového divadelního festivalu, který bude o letošních prázdninách hostit kulturní dům v Loučovicích. Každou prázdninovou neděli od 28.července do 25.sprna se zde budou hrát divadelní představení jak pro děti, tak pro dospělé. Do Loučovic přijedou soubory z celých jižních Čech. „Jedná se o ty nejlepší ochotníky z jihu Čech, kteří hrají pohádky pro děti,“ uvádí organizátor Pavel Pechoušek z Turistického spolku Lipenska.