Loučovice - Obyvatelé Loučovic, zejména senioři, mají radost. Po několika letech mají znova v obci lékárnu.

Nově otevřená lékárna v Loučovicích. | Foto: Vlasta Slípková

Od roku 2016 byli Loučovičtí bez lékárny, na kterou byli zvyklí. To je od pátku minulostí. Prvního března se lékárna opět otevřela. „Když před dvěma roky lékárník skončil, byla to pro obec s výrazným počtem seniorů a domem s pečovatelskou službou velká rána,“ říká místní František Fazekaš. „Lékárna se nacházela hned ve vedlejším vchodu zdravotnického střediska. To lidem ale nebylo nic platné. Nezbývalo jim než jezdit pro léky do jiných obcí a měst. To pro mnohé znamenalo půldenní výlet do vedlejšího města – Vyššího Brodu – jelikož veřejné dopravní spojení mezi Vyšším Brodem a Loučovicemi není časté.“