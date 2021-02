Radslav 15. 2. - Mínus 21.7 stupňů Celsia – nejnižší letošní teplota, kterou zatím na Lipensku naměřil amatérský meteorolog Luděk Fyrbach z Radslavi u Černé v Pošumaví.

Lipenským meteorologickým modelům se věnuje více než 20 let. V oblasti okolo lipenské přehrady má největší množství meteorologických stanic a má tak o zdejším počasí největší přehled. Jedná se o koníček z donucení – vášnivý surfař a kitař potřeboval původně vědět, jak moc bude foukat, a informace z médií pro něj byly nedostačující nebo chybné.

„Návštěvník mých webů se o počasí dozví naprosto vše. V současnosti neexistuje jediný web ani jiný zdroj informací, ze kterého by se návštěvník dozvěděl o počasí na Lipně více,“ uvádí Luděk Fyrbach. Teploty budou v následujících dnech klesat minimálně do středy. V minulém roce tu Luděk Fyrbach naměřil teplotní minimum ve výši 13,2 stupně.

„Letos jsou tedy teploty o třetinu nižší, než v loňském roce,“ doplňuje.

Na webových stránkách www.lipnopocasi.cz, www.lipno-pocasi.cz se jejich návštěvník dozví naprosto vše, informace jsou také přesměrované do aplikace pro mobilní telefony Android: Počasí Meteo - www.PocasiMeteo.cz.

- nejnižší teplota v roce 2021 byla na stanici Lipno nad Vltavou -21,7

- nejnižší teplota v roce 2020 byla na stanici Radslav -13.2

- nejnižší teplota v roce 2019 byla na stanici Radslav -19.9

Jednu ze svých meteorologických stanic má na své chatě, která leží přímo na břehu lipenského jezera. Za pomoci různých profesionálních modelů z celého světa zpracovává se svými kolegy lokální předpovědi počasí. Jeden z mužů v týmu, jehož je součástí, je dokonce profesionální meteorolog.

Předpovědní modely pochází z různých částí světa - Německa, Francie, Norska, Ameriky a některé běží dokonce na vlastních serverech. Na jejich základě vytváří aplikaci Počasí Meteo pro OS Android, kde jsou předpovědi včetně aktuálního počasí k dispozici pro celou ČR viz www.PocasiMeteo.cz a www.LipnoPocasi.cz.

„Nikdy to samozřejmě není stoprocentní. Ale stanice je profesionální, má radiační štít, vlastní chlazení, takže měření je velice přesné,“ uvedl Fyrbach. Na celém Lipensku je pouze jeden další takový stroj. Vedle Radslavi má na Lipensku celkem pět stanic - v Horní Plané, v Černé v Pošumaví, Dolní Vltavici a Lipně nad Vltavou.

Vystudovaný programátor původem z Ledenic u Českých Budějovic a majitel firmy zabývající se účetnictvím sám říká, že se k meteorologii dostal z donucení. Je totiž vášnivým surfařem, který na Lipno jezdí již více než 30 let.

„Pro nás surfaře je počasí naprosto klíčovou záležitostí. To, co jsem se dozvěděl z médií, bylo nedostačující. Často byly informace chybné. Musím si je obstarávat sám.“ Počasí na Lipně má podle něj svá letitá specifika, která se ale za 20 let, kdy je sleduje, mění. „Vždy jsou zde o čtyři stupně nižší teploty než v Budějicích. Výrazné jsou zde srážky, navíc se zde počasí často mění. Větru za posledních 10 let výrazně ubylo, stejně tak i srážek. Pravděpodobně se jedná o důsledky vlivu globálního oteplování,“ uzavírá.

"Na turistickém webu www.lipensko.cz máme sekci předpověď počasí, kde se návštěvník dozví, jaké může očekávat počasí v každé obci Lipenska. Ale takto propracovaný systém to určitě není. Turistický spolek Lipenska je připraven s panem Fyrbachem spolupracovat, abychom jeho meteodata dostali k co největšímu počtu návštěvníků. Určitě s jeho daty budeme chtít propojit náš web lipensko.cz," uzavřel Jiří Mánek předseda Turistického spolku Lipenska, který se stará o rozvoj cestovního ruchu od Stožce po Rožmberk.

Pavel Pechoušek