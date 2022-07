Emil Kintzl se srazil na sjezdovce v Kašperských Horách s druhým lyžařem v sobotu 12. března. Utrpěl velmi závažná zranění, s nimiž ho vrtulník transportoval do plzeňské Fakultní nemocnice. O dva dny později přišla smutná zpráva – 88letá legenda Šumavy zemřela. Kintzlova smrt zasáhla řadu lidí včetně jeho kamaráda, režiséra Jaroslava Soukupa, jenž už tak populárního Šumaváka ještě více zpopularizoval v oblíbeném seriálu Policie Modrava. „Usměvavý, charakterní a celoživotní sportovec, prostě rovný a spolehlivý chlap, který to v životě zrovna neměl lehké. Moc rád jsem se s ním stýkal. Jezdil jsem k nim domů na Kašperky a Emil mi vyprávěl, jak začínal na Šumavě, a z těch našich setkání vznikla knížka Učitel na Šumavě. To naše přátelství mi pomohlo, když jsem před lety začal natáčet TV seriál Policie Modrava,“ vzpomínal Soukup.

Šumaváci pod Bobíkem vzpomínali na kamaráda Emila Kintzla

Případ začala prověřovat klatovská kriminální policie, která si ve věci vyžádala znalecké posudky a soudní pitvu. Podle informací Deníku policisté vyslechli očitého svědka střetu a také Tomáše M. ze středních Čech, který se s Kintzlem srazil. „Vypověděl, že se oba znali, na svahu se zdravili. Když jel dolů po sjezdovce, vjel mu Kintzl přímo do cesty. Je poměrně zkušený lyžař, ale přes snahu srážce nezabránil. Kintzlovi poté poskytoval první pomoc,“ řekl zdroj obeznámený s případem.

Po více než čtyřech měsících policie obvinila Tomáše M. z trestného činu. „Policisté si ve věci vyžádali znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství, i oboru sport, odvětví lyžování. Podle znaleckého posudku podezřelý muž porušil tři pravidla vydaná Mezinárodní lyžařskou federací FIS, která jsou pro lyžaře na sjezdových tratích závazná,“ vysvětlila Ladmanová.