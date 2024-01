Přes 21 km skvěle upravených sjezdovek, přírodní tratě skiroute, dva dětské lyžařské parky a nově i vzrušující průjezd obří ledovou jeskyní skřítka Fichtla. Novou atrakci na šumavském Hochfichtu si okamžitě zamilovaly snad všechny děti a odolat nedokážou ani mnozí dospělí lyžaři.

Ledová jeskyně na Hochfichtu. | Foto: Martin Řezáč

„To je božíííí, já chci ještě!“. Takové či podobné radostné výkřiky jsou slyšet téměř po každém průjezdu ledové jeskyně skřítka Fichtla, kterou na Hochfichtu s pomocí mini bagru vyhloubili v obří hoře technického sněhu. Jeskyně se nachází v dolní části sjezdovky Rehbergabfahrt a nabízí vzrušující jízdu úzkým tunelem.

Ledová jeskyně na Hochfichtu.Zdroj: Martin ŘezáčŠumavský Hochficht hlásí před víkendem výborné podmínky a od pátku až do konce týdne je hlášeno krásné slunečné počasí s nočními mrazy.

„V provozu máme všechny lanovky a vleky otevřeno je přes 21 km sjezdovek, na kterých leží 70 – 125 cm sněhu. Na počátku týdne nám napadlo přes 20 cm přírodního sněhu, a proto jsme otevřeli také tři tratě Skiroute, na kterých zažijete nevšední jízdu lesem výhradně na přírodním sněhu“, řekl Gerald Paschinger, ředitel skiareálu.

Skipasy na Hochficht zakoupíte nejvýhodněji online přes webové stránky v češtině. Hodinové skipasy a 1denní skipas jsou na pokladnách o 3 € dražší.

Na Schönebenu už se opět běžkuje, na Lipensku situaci zkomplikoval déšť

Na oblíbeném Schönebenu u Zadní Zvonkové je upraveno 20 km tratí pro bruslení i klasický styl. Stav stop je dobrý, pouze na otevřených loukách místy vykukuje tráva či špína od rozjetého krtince. Vstup do stop je placený – 6 €/dosp. osoba, děti do 15 let jsou zdarma.

Běžecké tratě na Lipensku, na loukách okolo Frymburku byly upraveny v úterý, avšak déšť z noci na čtvrtek jejich stav zhoršil. Správci tratí čekají, zda ve čtvrtek večer dorazí avizované sněžení, které by umožnilo jejich úpravu před víkendem.