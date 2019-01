Českokrumlovsko - Teploty stouply nad nulu, ale lyžování i bruslení v regionu pokračuje. Pochopitelně platí, že je ale třeba na led vstupovat s rozumem.

Sjezdovka Brloh Rohy, o kterou pečuje místní ski klub. | Foto: archiv ski klubu

Sjezdovka Brloh Rohy, která je zavislá čistě na přírodním sněhu, je i nadále v provozu. To znamená, že od úterka až do čtvrtka si tam můžete jet zalyžovat vždy večer od 18 do 21 hodin.

O pololetním volnu bude sjezdovka k dispozici po celý den. Čili od pátku do neděle vždy od 9 do 21 hodin s hodinovou přestávkou od 17 hodin. "A v pátek mohou děti se samými jedničkami jezdit zdarma," vzkazuje vlekař Jiří Tancer. Pochopitelně vysvědčení nebo jeho kopie nezapomeňte s sebou.



Ve Ski areálu Lipno je otevřeno všech 12 km sjezdovek včetně snowparku a Skicrossové dráhy. Sněhu je dostatek. Na svazích ho leží metr a užijí si ho taky běžkaři na 14,5 km bílé stopy.



Na lipenském jezeře se bruslí. Upraven je například 4 km okruh v Lipně nad Vltavou, na který se dostanete od Loděnice Lipno a také od Mariny, kde je i půjčovna bruslí.



Upravené plochy ledu na vás čekají také v Českém Krumlově na Hornobránském rybníku. Upravili je pracovníci města.