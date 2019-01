Lipno nad Vltavou - Ve skiareálu se rozjel projekt, který umožňuje pěstounským rodinám užívat si sněhu zdarma.

Sobotní lyžovačku v lipenského skiareálu si manželé Hesounovi i se svými dětmi, z nichž nejmladší je tříletá Rozárka, náležitě užili. | Foto: DENÍK/Martin Tröster

Celodenní lyžování na Lipně by manžele Hesounovy z Bednárečku na Jindřichohradecku vyšlo zhruba na šest tisíc korun.



Do skiareálu nedaleko od jihočeského moře totiž v sobotu vyrazili se čtyřmi ze svých sedmi dětí – vlastních, ale i těch, které mají v pěstounské péči.



„Platit si skipasy, půjčení sportovního vybavení a také dvě hodiny v lyžařské škole pro nejmenší Rozárku z vlastní kapsy, to bychom si opravdu dovolit nemohli,“ potvrdila Klára Hesounová Měkutová.



S nadšením proto i se svým manželem Petrem přivítala nabídku zástupců lipenského skiareálu, zapojit se do takzvané štafety pěstounských rodin.



Jak vysvětlila mediální zástupkyně zimního střediska Eva Černíková, cílem této akce je podpořit právě pěstounské rodiny, které se mnohdy potýkají s nedostatkem financí na zajištění volnočasových aktivit pro své děti.



„Těmto rodinám proto letos poprvé nabízíme zdarma skipasy pro všechny členy rodiny, k tomu navíc možnost bezplatného využití privátní lyžařské školy a také vypůjčení sportovního vybavení,“ upřesnila Eva Černíková.



Doplnila, že princip štafety spočívá v tom, že rodiny, jež se akce už zúčastnily, předávají kontakt na další své známé pěstouny, kteří pak dostanou rovněž šanci užít si pohodový den na zasněžených lipenských sjezdovkách. „Jako první u nás v pátek lyžovala rodina Zajfertova z Vodňan, Hesounovi byli druzí v pořadí. Na příští víkend už je objednána další rodina,“ doplnila Eva Černíková.



Na lipenských sjezdovkách byli Hesounovi v sobotu vůbec poprvé. „Děti jsou nadšené, a to i přesto, že jsme museli vstávat brzy, abychom si toho dne užili co nejvíce. Všichni se tu o nás úžasně starají, hned po příjezdu jsme si dali kávu a pak vyrazili rovnou do půjčovny,“ popsala v sobotu dopoledne Klára Hesounová Měkutová. „Děti, které mají lyže, si půjčily snowboardy a zase naopak. Když mají možnost, chtějí vyzkoušet něco nového. Já se ale vydám na běžky,“ doplnila paní Klára těsně předtím, než vyjela do čerstvě upravené bílé stopy.



Na hory se Hesounovi vydávají každoročně, avšak volí takový typ dovolené, která je finančně nezruinuje. „Vyrážíme vždy do Beskyd, kde máme tetu, která nás vždy ubytuje zdarma. Já s manželem holduji spíše běžkám a dětem kupujeme skipasy vždy na půl dne. Jinak by to ani v tom počtu, v jakém doma jsme, nešlo,“ podotkla paní Klára.



Celodenní lyžování si proto náležitě užívala také dvanáctiletá Alžběta Hesounová. „Moc jsem se těšila. Asi budu střídat lyže a snowboard. Sjezdovku jsem si zatím nevybrala, ale pro začátek zvolím nějaký mírnější kopec a pak možná zkusím i trochu strmější svah,“ řekla.



Pěstounské péči se Hesounovi věnují od roku 2000. „Z prvního manželství mám tři děti a s těmi jsem zůstala sama. Se současným manželem jsme jezdili na tábory, kde nám do oka padly děti, jejichž tatínka zabil strom. Maminka pak na péči o ně sama nestačila, a tak jsme si je vzali do pěstounské péče,“ vzpomněla paní Klára na dobu, kdy se její rodina výrazně rozrostla.