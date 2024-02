Za stovku budou v pátek ve Frymburku lyžovat žáci a studenti, v Lipně nabídnou ke skipasu vstup na stezku nebo do aquaworldu a Hochficht nabízí velkou slevu na rodinný skipas. Podívejte se, kolik o pololetních prázdninách na sjezdovkách ušetříte.

Lyžovačka ve skiareálu Lipno. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Na pokladně Parku Frymburk stačí, když školáci ukážou aktuální pololetní vysvědčení, a páteční skipas je vyjde na pouhou stokorunu. „Tato výhoda platí nejenom pro základní školy, ale i pro studenty středních škol, učilišť a gymnázií nebo třeba i pro vysokoškolské studenty, tady se stáčí prokázat indexem se zápočtem nebo splněnou zkouškou,“ uvádí Michal Černocký z lyžařského areálu ve Frymburku.

Ostudy Krumlova? V anketě Deníku vyhrály hotel Vyšehrad a zimní stadion

Na zajímavou odměnu se mohou těšit děti ve skiareálu Lipno. „Ke každému dětskému skipasu od 3 hodin výše od nás děti dostanou vstup na Stezku korunami stromů nebo do Aquaworldu zdarma. Tuhle parádu nabídneme každému, kdo se narodil v letech 2006 až 2021,“ říká mluvčí areálu Jiří Gruntorád. „Vstup zdarma získáte při nákupu skipasu v našem Klientském informačním centru.“

Zvýhodněný rodinný skipas pouze za 61 € na den školního volna je pro české rodiny velkým lákadlem na Hochfichtu. Na akci určenou pouze pro české rodiny s dětmi se zaregistrovalo přes 800 rodin (registrace do 1. února do 16 h ZDE) a v tomto šumavském skiareálu tak očekávají návštěvnický rekord českých lyžařů. Ti se navzdory teplé zimě mohou na Hochfichtu těšit na 20 km upravených sjezdovek a velmi dobré sněhové podmínky.

„Takový zájem českých rodin jsme ani nečekali a máme z něj velkou radost. Očekáváme, že v pátek dorazí až 3000 českých návštěvníků, což byl historický rekord. Tuto akci jsme záměrně uspořádali na den školního volna v Čechách, abychom umožnili výhodné zimní radovánky co nejvíce rodinám s dětmi a areál zároveň nebyl přeplněný. V Rakousku je totiž v pátek běžný pracovní den a na 20 km sjezdovek se takový počet návštěvníků pohodlně vejde“, řekl Gerald Paschinger, ředitel Hochfichtu.

Za korunu do zoo

Komu už by byla na sjezdovkách zima, může se vypravit za jinou zábavou. Třeba do zoo. Například zoo v Táboře nabízí dětem od pátku do neděle vstupenku za korunu, stačí předložit pololetní vysvědčení. „Těšit se mohou na oblíbené komentované krmení, při kterém se dozví spoustu zajímavostí ze světa zvířat, které pak mohou využít ve škole při výuce,“ říká mluvčí ZOO Tábor Filip Sušanka. Přesné termíny komentovaného krmení najdete na stánkách zoo.