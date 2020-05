Střední školy by se měly studentům závěrečných ročníků otevřít 11. května. Maturity by mohly začít 1. června. Maturantů jsme se ptali, jak v současnosti zvládají přípravy na zkoušky z dospělosti.

Veronika Hrůzová, 18 let

Střední škola obchodu, služeb a řemesel,Tábor

Pocházím z Milevska a v Táboře studuji obor hotelnictví a cestovní ruch. Do školy půjdeme 12. května. Přesný termín maturit zatím ještě neznáme, což je pro nás docela komplikace. Učitelé nám vycházejí vstříc a komunikují prostřednictvím internetu, to ale nemůže osobní kontakt nikdy zcela nahradit. Navíc často nám to komplikují technické problémy, například různé výpadky ve spojení. Je to zkrátka složité, příprava na zkoušky není vůbec jednoduchá. Chtěla jsem před maturitou chodit na doučování, to tady ale většinou poskytují starší lidé, a ti teď mají oprávněný strach, takže nedoučují.

Adam Turek

Gymnázium Písek, 8.O

Beru to tak, že máme nejdelší svaťák v historii. Já osobně se snažím veškerý čas využít k přípravě na maturitu i přijímací zkoušky na medicínu, kam mířím. Někteří spolužáci zpočátku kalkulovalii s tím, že maturita nebude a odsune se. Na to jsem nespoléhal. Klasifikace se nám uzavřela 20. dubna a teď je to jen na nás. Od 11. května můžeme docházet do školy na individuální konzultace, ale přesný termín maturit zatím neznáme, což mi docela vadí. Rád bych věděl, jestli se připravuji na 1. nebo 15. června, protože to podle mě je docela rozdíl. Navíc ve druhém týdnu v červnu mám přijímačky, tak snad se to všechno dobře sejde.

Réza Kahudová, 19 let

Konzervatoř, České Budějovice

Konzervatoř je v řadě ohledů specifická. Studium na maturitu nezahrnuje ,,jen“ sezení nad učebnicemi, ale také každodenní hru na nástroj, což zabere hodně času. Hodiny s učiteli nástrojů nemáme, a tak každý týden posílám profesorce nahrávky. Výuku to nenahradí. Maturitní zkoušku z nástrojů jsme měli mít už za sebou. V dubnu si odbudeme nástroje, ze kterých děláme jak ročníkovou zkoušku, tak maturitní, a následně máme volno na učení teoretických předmětů. Tohle je teď stres, mám se učit, nebo cvičit na klavír? A to to mám jako klavíristka ještě jednoduché. Co teprve ti, kteří potřebujík nástroji doprovod?

Marek Matějka, 21 let

Obchodní akademie, SOŠ a SOU Třeboň

Současná nařízení vlády a mimořádná opatření, která se týkají studentů středních škol, respektuji a nemám s nimi žádný problém. Zatím se na maturitu připravuji doma. Vypracovávám si maturitní otázky a postupně si je snažím vrýt do paměti. Už je jasné, že škola pro nás začne až 11. května. Bohužel jediné, co víme, je, že bychom měli navštěvovat školu minimálně tři týdny. Následně pak v první polovině června bychom měli skládat maturitní zkoušku. Studuji obor modelářství a návrhářství oděvů. Jednu maturitu už za sebou mám, takže mne teď čekají jen odborné předměty a praktická část zkoušky.