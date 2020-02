Obyvatelé domů kolem rybníka na Horní Bráně jsou pobouřeni. Město Č. Krumlov jim na podzim odpojilo přípojky na užitkovou vodu, kterou dlouhá léta z rybníka čerpali, a to údajně, aniž by město o tomto úmyslu majitele přípojek předem informovalo. Protože z hlediska města to byl odběr nelegální, a také vzhledem k narůstajícímu suchu, se město rozhodlo přípojky dál netolerovat.

Vzhledem k tomu, že je rybník na kopci, a poslední roky navíc provází sucho, stojí nás nemalé úsilí dopravovat do rybníka vodu dvoukilometrovým přivaděčem z drahoslavické kaskády,“ vysvětlil k tomu tehdy Miroslav Štoll, jednatel Městských lesů Český Krumlov, jež rybník mají ve správě. „Proto jsme tento neregulovatelný odtok znemožnili.“

Majitelé přípojek to berou jako zásah do soukromého vlastnictví. „Ty přípojky tam fungovaly padesát let,“ ohrazuje se Petr Beleš ze sousedního domu. „Na podzim najednou přišli, odřezali přípojky, vyhodili košíky a trubky zastříkali pěnou.“ Majitelé přípojek se proto obrátili na policii a po městě požadují znovu napojení na vodu v rybníce, čili uvedení poškozených zařízení do původního stavu.

Policie záležitost předala na Vodoprávní úřad městského odboru životního prostředí a zemědělství. Majitelé přípojek požádali o pomoc zastupitelstvo města. Argumentují tím, že podobnou situaci už město řešilo před dvaceti lety.

STEJNÁ SITUACE UŽ TU BYLA

Tehdy také na podzim roku 1999 nechalo město přípojky zaslepit. Na základě protestů lidí, kterých se to týkalo, posléze radní rozhodli, že město musí přípojky zase obnovit s tím, že všichni odběratelé o tom budou mít s městem sepsanou smlouvu. To však zřejmě vyšumělo do ztracena.

„Přípojky totiž v minulosti povolil národní výbor, zejména jako kompenzaci za odvedené brigádnické hodiny při tzv. „akcích Z“ zde bydlících občanů – právních předchůdců současných majitelů – při každoročních úpravách břehů a okolí rybníka,“ vysvětluje Petr Beleš. „Navíc to, že byly přípojky uloženy pod silnici při úpravách kanalizace a povrchů silnice, musel někdo dozorovat a provedené práce při kolaudaci také schválit. Čili ty přípojky tam byly uložené s vědomím vlastníka pozemku. Stavby nemovitých věcí – historických přípojek – proto považujeme za zcela legální. A to, že se v roce 2000 nedotáhla legalizace přípojek do konce, jde za městem.“

Zastupitelé Českého Krumlova pověřili radu, aby se situací ohledně přípojek zabývala na svém jednání 17. února. Rada toho dne ale své stanovisko nesdělila a záležitost ještě odložila. „Majitelé přípojek přinesli dokumenty, které je údajně opravňují k odběru vody z doby před dvaceti lety,“ řekl k tomu starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „Korektní rozhodnutí ale nemáme, proto jsme to odložili, abychom to nechali právně prověřit. Nicméně visí nad tím otázka: Je správné, aby lidé z okolí čerpali vodu z rybníka, kterou tam město dodává z vrtu?“