Ten, kdo svůj přístřešek nestihne zlikvidovat do konce roku, může být z kempu vykázán. Areál spravuje od roku 2016 Povodí Vltavy. Jedním z důvodů, proč požaduje odstranění přístřešků, jsou letní požáry v této rekreační oblasti. Při prvním, v pondělí 12. července, shořelo jedenáct karavanů. Další dva obytné vozy lehly popelem v pátek 23. července nad ránem.

„Stavební úřad nás vyzval, abychom z pozemků odstranili černé stavby. I sami vnímáme to, že je to v rozporu s legislativou, a to jak územním plánem i různými výklady stavebního zákona. Navíc přístavby mohou být nebezpečné, což se ukázalo v létě při požárech,“ uvedl důvody opatření Libor Peška, vedoucí provozního střediska Povodí Vltavy a dodal, že v neposlední řadě některé přístřešky nehezky vypadají. Ne všechny přístavby u karavanů ale musí pryč. Opatření se netýká plachet a stanových předsíní.

Celkem jsou v kempu přes dvě stovky karavanů s nepovolenými přístřešky. Zmizelo už přibližně 50 přístaveb. Povodí Vltavy chystá na leden příštího roku v kempu kontroly. „Uděláme revizi stávajícího stavu. Pečlivě projdeme karavan po karavanu a vypíšeme nedostatky. Každého poté vyzveme k tomu, aby sjednal nápravu doporučeným dopisem,“ varoval majitele karavanů Libor Peška. Zároveň upozornil, že pokud už teď někdo ví, že termín včas nestihne, musí s tím Povodí Vltavy obeznámit. V nejhorším případě hrozí majitelům karavanů s černými přístřešky, které včas neodstraní, výpověď z kempu.

Likvidace černých přístřešků ale není jedinou podmínkou, kterou musí majitelé karavanů splnit. Do konce dubna 2022 totiž mají čas na to, aby obytné vozy zpojízdnili. „Když je karavan nepojízdný, je to takzvaně výrobek plnící funkci stavby. Karavan tedy musí mít oj a kola pro případ, že klienta vyzveme, aby s ním popojel,“ uzavřel Libor Peška. Od nové sezóny, která v kempu začne 1. května, navíc bude nutná i revize plynových zařízení v karavanech.