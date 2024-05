Své o tom ví soukromý zemědělec Josef Vaněk, který má rodinnou farmu v Meziříčí u Dražic nedaleko Tábora. Pěstování máku se věnuje dlouhodobě. Letos tuto plodinu vysel na asi 30 hektarech. „Pěstujeme jarní i ozimý, odrůdy jarní bílý aplaus a ozimý sytě fialový olaf,“ přiblížil. „Aktuálně kvete ozimý, jarní půjde na květ až tak za tři týdny,“ dodal pěstitel.

Jeho maková pole lze obdivovat většinou kolem letiště Všechov nedaleko Tábora. „Jde o plodinu pěstovanou v našem případě na oblíbená semena. Sklizeň prodáváme dále do firem a potravinářských provozů, kteří z ní připravují náplně do koláčů, buchet a dalších potravin,“ vysvětlil Vaněk.

Narkomané způsobují vyšší škody

Vrásky mu prý nedělají lidé s fotoaparáty, co úrodu poničí jen minimálně. Ale více škodí drogově závislí a experimentátoři s omamnými a psychotropními látkami. „Lidé se chodí hodně fotit, něco sešlapou, ale není to tak hrozné. Spíš mě trápí ale ti, co naškrabávají makovice,“ podotkl s tím, že snaha získat opium z nezralých plodů je stále aktuální téma u určitých skupin lidí.

Maková pole lákají k focení. Kochejte se a neničte