Velký rozruch vyvolalo v těchto dnech kácení pod proslulou zříceninou Dívčí kámen na Českokrumlovsku. Zbytky hradu se vypínají na skále nad Vltavou a dole u řeky chce investor vybudovat malou vodní elektrárnu (MVE). V lokalitě už zahájil kácení, ale tvrdí, že s realizací elektrárny to nemá nic společného. Hluboké bahnité koleje na louce od těžkých strojů však vzbudily zděšení u veřejnosti. A velká debata provází i to, jestli se má stavět podle dokladu z roku 1912.

Veřejnost se ale diví, jak se může stavět podle povolení z roku 1912. A vodáci odmítají zásahy do řeky a varují, že potom sáhnou do starých nařízení také a budou chtít strhnout jezy na Vltavě, jak nařídil císař Ferdinand.

Technická památka

Na místě, kde se kácelo, se ale mají podle Michala Masničky jen pro veřejnost odkrýt zbytky někdejší stavební činnosti. Aby bylo vidět zajímavou technickou památku. Deníku investor řekl, že s plánovanou stavbou kácení nesouvisí. A cedule, které byly v místě dané s informací, že se jedná o stavbu vodního díla povoleného v roce 1912 si podle Michala Masničky veřejnost mylně vyložila, jako pokračování akce podle starého „stavebního povolení“. Jde ale jen o informaci o staré technické památce. Investor je připraven projít klasickým vodoprávním řízením, které by mělo být vedeno na městském úřadu v Českém Krumlově. Ten už také investorovi dal informaci, že podle současného územního plánu lze stavbu v lokalitě umístit. Protože ale proti záměru z roku 1912 došlo k úpravám chystaného díla, je nutná změna územního plánu. Ta se nyní projednává v Holubově, pod který lokalita spadá.

Debata o tom, že se má využít povolení z roku 1912, ale dala vzniknout i protiútoku na stránkách vodácké asociace. Vodáci upozornili, že jestli by se mělo využít letité povolení, pak budou chtít uvést do života jiná nařízení, například z doby císaře Ferdinanda, kdy se v zájmu volné plavby měly strhnout všechny pevné jezy ve Vltavě. I stavba pod Dívčím kamenem totiž počítá s jezem přes část řeky.

Pozastavené řízení

Jak upozornil Jan Flašar, vedoucí Chráněné krajinné oblasti Blanský les, nemůže být o pokračování staré stavby podle starého povolení ani řeč. Bude třeba absolvovat odpovídající stavební/vodoprávní řízení. A CHKO se bude vyjadřovat i ke změně územního plánu Holubova. Do ukončení jednání o změně územního plánu a dokud nebude předložen projekt nové vodní elektrárny, tak CHKO pozastavilo úřední řízení o povolení stavby vedení, které by napojilo elektrárnu na síť.

O záměru ví správa CHKO od loňského léta, ale jen rámcově, žádný bližší projekt jí nebyl představen. A dosavadní postup investora nevzbuzuje u Jana Flašara důvěru. „Upozornili jsme investora, že veškeré kroky s námi musí konzultovat, ale od té doby s námi nekomunikuje,“ uvedl Jan Flašar. „Je to naprosto nestandardní,“ zhodnotil kroky investora vedoucí správy CHKO. Uznává, že na nynější kácení bylo vydané povolení obcí Holubov, do jejíž kompetence to spadá. Ale kácelo se i na sousedních pozemcích a kvůli tomu nyní bylo zahájeno přestupkové řízení. Michal Masnička ale říká, že šlo o staré vrby na pozemku Povodí Vltavy a ve špatné stavu, vše má zdokumentované a Povodí Vltavy prý nic nenamítalo. A s CHKO chtěl blíže mluvit až poté, co bude mít hotový první dokument k posouzení vlivu stavby MVE na životní prostředí.

Není to první podobný projekt Michala Masničky na Vltavě. To byla malá vodní elektrárna na jezu pod Papouščí neboli Barevnou skálou nad Českým Krumlovem. Vyjádřil se tehdy pro Deník s tím, že už když ho tento záměr napadl, tušil, že ho čeká dlouhá a trnitá cesta: roky jednání s úřady, schvalovacích procesů, vyřizování licencí a plánování. I přesto se na ni vydal a v roce 2020 se dočkal i jejího zakončení. Začal vyrábět „čistou“ elektřinu z obnovitelného zdroje pro čtyři stovky krumlovských domácností. Ještě předtím ale byla v místě otevřena nová sportovní propust.