Alej vysokých stromů kolem vozovky mezi Krumlovem a Přídolím čeká dříve či později výrazná změna. Silnici bude nutné rozšířit. To však znamená jediné – desítky stromů dobře známé aleje vezmou za své. Které to budou, již silničáři označili barevně. Jsou to všechny na pravé straně vozovky směrem od Krumlova, a to v úseku od Drahoslavic až do Přídolí.

Alej kolem silnice u Přídolí je dominantou a ozdobou krajiny. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Cestu z Českého Krumlova do Přídolí zná v regionu asi každý. Půvabně se klikatí do kopce lemovaná hustou alejí vysokých stromů. Cesta je malebná na pohled, ale současně noční můrou mnohých motoristů. Je totiž úzká a těžko se tam vyhýbají. Zejména v zimě, když je kluzko, tam mají šoféři nervy nadranc. Přesto krásná alej stoletých stromů přirostla mnohým lidem k srdci.

Stromy ohrožují zdraví

„Dozvěděla jsem se informaci, která mě rozesmutnila,“ svěřila se Vanda Plášilová z Přídolí. „Alej, která lemuje silničku, znají i mnozí cyklisté, protože patří k nejhezčí místům v okolí. Asi o ní budeme mluvit v minulém čase, neboť se správa silnic chystá vykácet celou pravou stranu mezi Drahoslavicemi a Přídolím. To by se mělo dozvědět co největší množství spoluobčanů, zvláště těch, kterým záleží na přírodě kolem nás!“

Že se k něčemu takovému opravdu schyluje, potvrdila českokrumlovská Správa a údržba silnic. „Ano. Plánujeme jednostranné kácení po pravé straně aleje od Drahoslavic do Přídolí. Týká se to 75 stromů,“ přitakal Jiří Němeček, provozní náměstek závodu Český Krumlov. Hlavním důvodem je podle ní špatný zdravotní stav stromů, neboť uvedená alej je již za hranicí životnosti a stromy ohrožují zdraví a život účastníků silničního provozu. „O termínu kácení je ale nyní předčasné hovořit. Teprve jsme podali žádost na Odbor životního prostředí Městského úřadu v Českém Krumlově. Bude záležet na jejich stanovisku, jestli ke kácení skutečně dojde. Pokud ano, budeme současně řešit rozšíření komunikace a spolu s tím i stanovenou náhradní výsadbu.“

S takovým množstvím stromů přídolské aleje se budou s těžkým srdcem loučit mnozí. I zástupci městyse Přídolí, kteří stav vozovky musí řešit. „To je dlouhodobý a zapeklitý problém,“ řekl starosta Vítězslav Jílek. „Ta silnice nutně potřebuje důkladnou opravu. V roce 2017, během opravy přejezdu v Kaplici Nádraží, si přes Přídolí zkracovaly cestu kamiony a jiné vozy. Komunikace v aleji dostala strašně zabrat. Objevovaly se velké praskliny, stržené krajnice. Byla nám slíbena náprava, ale té zabránila skutečnost, že v případě aleje se jedná o významný krajinný prvek, který má status určité ochrany.“

Vykácí jen pravou stranu

Jenomže bez pořádného zásahu – odfrézování stávajícího povrchu a výměny podloží - nejsou silničáři schopni silnici opravit. „Na silnici navíc jedete po hrbolech, protože komunikaci nadzvedávají kořeny stromů,“ popsal Vítězslav Jílek současný stav. Na cestě se podepsaly i dva roky intenzivního kácení během kůrovcové kalamity. „Odfrézování vozovky v její současné podobě by poničilo kořeny stromů a celá alej uhyne. Po deseti letech vyjednávání jsme se tedy dohodli na kompromisu, že vykácíme jenom pravou stranu, přičemž jsme se s majiteli pozemků domluvili, že celou alej tam založíme znova. Dneska vidíte, že každý druhý třetí strom v aleji už chybí. Zničily je poryvy větru, nehody, stromy už jsou nemocné a mizí,“ vysvětlil.

Proč padla volba na stromy vpravo u silnice, je logické. Je to strana, kde se vozovka zakusuje nahoru do svahu a umožnuje rozšířit cestu tím směrem.

„Od roku 2017 se opravdu s Jihočeským krajem a SÚS bavíme, co s tím,“ vysvětloval starosta. „My nejsme nepřátelé stromů. V posledních pěti letech jsme zasázeli desítky stromů, obnovili několik alejí v Přídolí, jak v intravilánu, tak v okolí. Investujeme desítky milionů korun, abychom v městysi udrželi obyvatele. Postavili jsme prakticky novou školu, rozšířili školku, rekonstruujeme vodovod a kanalizaci, držíme poplatky relativně nízko, abychom motivovali lidi, aby nám tu zůstali. Máme novou hasičskou zbrojnici, a stejně nám lidi odcházejí. Jejich argumenty jsou – do Přídolí se nedá jezdit bezpečně. Silnice je úzká a nebezpečná, v zimě se tu bojíme jezdit. To je zásadní argument, kdy se začíná lámat chleba. Ta komunikace citelně omezuje život v Přídolí. Proto jsme kývli na kácení, byť je to významný krajinný prvek, krásná alej, ale dál už je neudržitelná,“ dodal Vítězslav Jílek.

Autobus a popeláře tu potkat nechcete

Mnohá vozidla se při cestě alejí míjejí opravdu jen o chlup. V minulosti se silnice dokonce v zimě nesměla solit. Nyní už to možné je, ale solení zase nesvědčí stromům. Navíc v místech, kde dříve rostly stromy, se silnice propadla, takže při odhrnování sněhu pluhem vznikají kluzké ledové plotny. „Nejhorší je potkat tam někoho, koho tam navedla z Kaplice navigace,“ podělil se starosta o zkušenosti z jízdy alejí. Přídoláci vědí, že musí zastavit na začátku a konci stromořadí, když proti nim jede auto, a nechají ho projet. „Ale cizí vám tam najedou, a když ještě máte v autě děti, je to o strach. Pro vozidla nad 3,5 tuny je ta cesta tristní – náklaďáky, autobusy, popeláře, tahače s dřívím. A jiná cesta do Přídolí nevede. Tam nechcete potkat autobus nebo náklaďák s kládami. Leckde už se vozy vyhýbají pravými koly po oraništi mimo asfalt,“ popisuje starosta.

Obyvatelé Přídolí už si barevných čísel na stromech všimli. „My jsme si zařadili do volebního programu, že se tu cestu pokusíme rozšířit a opravit, protože veřejný zájem a bezpečnost to vyžadují,“ řekl Vítězslav Jílek. „Ta alej lemuje silnici až za Přídolí nahoru do Silničních Domků, dalších pět kilometrů zůstává netknutých v původním stavu. Za Přídolím je minimální provoz, tam není důvod do aleje zasahovat.“

Nyní je záležitost ve správním řízení, v němž se k požadavku kácení několika desítek stromů bude vyjadřovat městský odbor životního prostředí. Na jeho stanovisku bude záležet, jestli ke kácení a v jaké míře skutečně dojde.