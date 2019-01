Brloh – Jak je příjemné zahrát si pěkně hromadně a pospolu společenské deskové hry, si vyzkoušeli ti, kdo využili akce v brložské knihovně.

Setkání nad společenskými hrami v Brloze. | Foto: Markéta Tanzerová

Rodiny, děti s kamarády si tak zpestřily sobotní den v hasičské zbrojnici v Brloze. Místní knihovna tam pořádala odpoledne plné her. Každý, kdo tam zavítal, si mohl s sebou přinést svou oblíbenou společenskou hru, zahrát si ji s kamarády a představit a půjčit ji těm, kteří ji neznají. Návštěvníci se tak mohli seznámit se spoustou her, naučit se je a inspirovat se pro koupi hry domů, aby nekupovali tzv. „zajíce v pytli“.

„Zpočátku to vypadalo s účastí dost žalostně,“ líčila za organizátory Markéta Tanzerová. „Zdálo se, že budeme trávit odpoledne v pořadatelské sestavě, ale pak se přece jenom hasičárna zaplnila zájemci a další přicházeli během celého odpoledne.“ Na stolech se nakupila hromada nejrůznějších her od těch známějších – kdo by neznal šachy! – po ty méně známé. Na plné čáře to vyhrály hry vědomostní. „Mile nás překvapila kreativita mladších účastníků, kteří si jen za pomoci tužky a papíru dokázali vymyslet spoustu hezkých her a zabavit se tak na skoro celé odpoledne.“ Organizátorky Ivana Klementová, Marie Pechová a Markéta Tanzerová děkují hasičům za půjčení prostor a zajištění tepla.



Markéta Tanzerová