Muzika a zpěv zněly ve středu dopoledne ze zasněžené zahrady školky na Vyšehradě. Několik desítek dětí si na teplé oblečení navléklo převleky a masky a za pravého masopustního počasí se děti pod vedením svých učitelek pustilly do tance a radovánek. Školka se přitom záměrně přesunula k plotu u domů s pečovatelskou službou, aby se o pěkné chvilky podělila s jejich obyvateli. Od žen z domova si děti dokonce vykoledovaly sladkou odměnu.

"Všude panuje smutná nálada, lidé chodí v rouškách a zamračení, tak jsme si řekli, že uděláme něco veselého," vysvětlovala ředitelka školky Marie Indrová, proč si po určitém váhání na masopust troufly. "A také proto, aby děti věděly, co to je masopust. A teď jdeme k našim paním kuchařkám si něco vykoledovat." Kuchařky pro malé koledníčky připravily voňavé koblížky a jitrnice s jelity. "Vždyť děti vůbec neví, co to je jitrnice," konstatovala Marie Indrová. Děti pak ve třídách jitrnice také ochutnaly. "Masky jsme uzpůsobili počasí venku," pokračovala Marie Indrová. "Třeba malé děti si masky ve školce vlastnoručně dělaly. K tomu jsme si namalovali obličeje, víc moc toho nejde, protože dnes masky dost dobře ani nejdou koupit."