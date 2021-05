Zástupci českobudějovického biskupství na poslední schůzce potvrdili, že z jejich strany je záchrana fary nerealizovatelná.

„My jsme deklarovali, že bychom si v tom případě dokázali představit tento bezpochyby obrovský úkol převzít, i když pak z pozice majitele objektu, což nenarazilo na žádné námitky,“ sdělil člen Malontského memoranda Bernhard Riepl. „Je nám jasné, že úkol je to opravdu obrovský a obavy, abychom se tím nezničili, vyjadřují i lidé, kteří nám fandí. Na druhé straně máme podporu jak ze strany ředitele českobudějovického územního odboru památkového ústavu pana Šnejda, tak dalších lidí.“

Příští setkání Malontského memoranda a zainteresovaných lidí je svoláno na 27. května do Českých Budějovic, aby se jednání urychlila, neboť budova fary je v havarijním stavu a je třeba ji co nejdříve zabezpečit. „První záchranné práce je třeba provést co nejdříve,“ přitakal Bernhard Riepl. „Na ně budeme mít finance ze zdrojů, které nabízeli naši podporovatelé. Ohledně dalších a větších prací v budoucnu budeme zřejmě odkázáni hlavně na oficiální finanční zdroje. A jakmile to bude možné, tak i na finance z využití objektu.“ Některé zdi mohutné fary se ale už zřítily. „Také by bylo třeba na druhé straně zakrýt část už neexistující střechy plachtou,“ doplnil Bernhard Riepl. „Což nabízel Pavel Halada, který má zkušenosti mimo jiné s Horní Tvrzí v Kestřanech u Písku a je místopředseda spolku Zachraňme hrady, předsedou pak Radek Kocanda z Hradů na Malši.“

Příklady, že to jde

Podobné situaci jako malontská fara čelily i skupinky nadšenců, které před zničením zachránily např. kostely v Cetvinách, Pohoří na Šumavě, Svatém Kameni či v Zadní Zvonkové. A jejich iniciátoři dnes patří mezi podporovatele Malontského memoranda.

Biskupství zažádalo ministerstvo kultury o sejmutí památkové ochrany malontské fary, s tím ale Národní památkový ústav nesouhlasí. Budova fary je zmiňována v zemských deskách již k roku 1598, gotická okna v jižní ohradní zdi fary však ukazují, že je mnohem staršího založení. Navíc bývalý farní dvůr v Malontech tvoří s kostelem sv. Bartoloměje za ním historický soubor, který by měl být zachován. Nicméně odhad nákladů na rekonstrukci na základě statického posudku činí kolem 60 milionů korun.

„Jsme zatím malý, ale docela všestranně talentovaný tým,“ říká Bernhard Riepl. „Víme, že budeme potřebovat také podporu alespoň v podobě tichého souhlasu od obyvatel Malont, kde jsme zatím neměli příležitost se představit. Budeme ale potřebovat podporu i dalších příznivců. Na oplátku bychom jim pak mohli být prospěšní i my. Třeba s překlady a vydáváním historických textů z regionu, které na to čekají, máme s tím zkušenosti a přesah až do Rakouska, což by mohlo podpořit i rozvoj místního turismu.“

Členové memoranda, které má v současnosti zhruba 150 signatářů, si uvědomují, že je před nimi pravděpodobně dlouhá cesta, navíc v nelehké době ekonomické krize kvůli pandemii. „Nemáme záruku, že naše snahy budou brzy mít úspěch,“ říká za memorandum Bernhard Riepl. „Nepokusit se o to, bych ale považoval za velkou chybu.“