„A vždy v ní dobře vypadáte. Je to dobře udržitelná móda, navíc má Fair Trade značku, na což my si potrpíme. Spolupracujeme s těmito módními značkami už 18 let, mají hezké měkké materiály, které se dobře udržují. Barvy dlouhodobě drží a jsou to kvalitní věci. A že se osvědčují, vidím na tom, že tu jsou známé tváře. Butik v Českém Krumlově provozuji už 18 let, v Českých Budějovicích 23,5 roku. To je známka toho, že naše snažení snad opravdu k něčemu spěje.“

Do světa vůní přenesla o přestávce natěšené návštěvnice Kateřina Melenová povídáním o vonném konceptu Pomander.cz. „Pracovala jsem v divadle a ač se to zdá nemožné, prošla jsem syndromem vyhoření,“ vyprávěla. „Ve snaze nalézt novou radost, vášeň a životní energii, jsem se řízením osudu dostala k vůním a objevila jsem tzv. molekuly krásy. Fascinující pro mne bylo jejich psychologické působení, možné spojení umění a terapie. Začala jsem proto s vůněmi pracovat cíleně.“ Kateřinu Melenovou zajímá zejména estetické působení vůní - vonná arteterapie, přičemž pracuje zásadně s přírodními produkty.

V druhé části večera modelky předvedly módní značky Skunkfunk a Desigual. „Máme za sebou hezký rok,“ zhodnotila uplynulé měsíce Martina Mládková. „Spolupracovali jsme s národním památkovým ústavem a krumlovským zámkem, kdy jsme dělali na zakázku brože pro výstavu k Roku šlechtických slavností s naší návrhářkou Lenkou Malínskou. Také pořádáme výstavy, módní přehlídky.“ A věří, že se situace po covidovém útlumu zase začne zlepšovat.