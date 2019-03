V říjnu přišlo k volbám 75 procent voličů. Tři mandáty v nich získalo hnutí starosty Josefa Fatury Sdružení nezávislých pro Malšín, po dvou křeslech dvě opoziční hnutí Spolu a s rozumem a Aktivní cestou. Nové volby se v Malšíně konají proto, že tři zastupitelé a čtyři náhradníci, tedy celá kandidátka hnutí , které vedl dosavadní starosta Josef Fatura, po volbách odstoupila. Počet zastupitelů tak klesl ze sedmi na čtyři, pod zákonem daný počet pěti, a musely být vyhlášeny volby nové.

"Všichni doufáme, že tu pomine určité napětí, které v obci panuje," okomentovala situaci Helena Vojtíšková, předsedkyně šestičlenné volební komise, a přiblížila, jak volební sobota vypadá: "Do deseti do večera budeme sedět u voleb, pak místnost uzavřeme a budeme počítat a třídit. Výsledky zapíšeme a vyrazíme do Vyššího Brodu, kde na nás budou čekat pracovníci Českého statistického úřadu. Pokud bude všechno v pořádku, vrátíme se a výsledky vyvěsíme na úřední desku."

Výsledek voleb ale bude ještě před vyvěšením na úřední desce Malšína zveřejněn na webovém portálu Českého statistického úřadu volby.cz.

Nové pro Malšín je to, že do voleb šlo mnohem více subjektů než jindy: šest hnutí a jeden nezávislý kandidát sám za sebe. "Nemáme s tak velkým počtem zkušenosti, protože tolik stran tu ještě nekandidovalo. Ale byli jsme na to proškolení, tak by to problém být neměl," dodal člen komise Milan Vojtíšek.

"To je pravda, máme tu skoro víc kandidátů než občanů!" smála se Helena Vojtíšková.

Další vlnu voličů komise čeká kolem páté odpolední, kdy otevírá malšínská hospoda, která je ve stejné budově jako obecní úřad s volební místností, v bývalé malšínské škole.