Hádky mezi příznivci starosty a opozice, jež Malšín sužují už od října, neusmířilo ani čtvrteční ustavující zastupitelstvo. Na něm byl už potřetí za starostu zvolen Josef Fatura, aniž se k tomu kdokoli vyjádřil. Celkem ostrá debata se strhla před volbou místostarosty. „Představte si obec, kde se na ulici všichni zdraví a necítí vůči sobě zášť,“ řekla na úvod zastupitelka Adéla Sládková.

„Měli bychom mít místostarostu, který bude pokorný a uctivý ke všem občanům bez rozdílu, bude vzdělaný a mít přehled,“ dodala, což si kandidát Jan Dojčar vyložil jako útok vůči své osobě. Adéla Sládková to ale odmítla s tím, že to myslí obecně a že už by bylo na čase, aby se tam dalo klidně dýchat a že to možné je.

Dva koaliční zastupitelé, Patrik Boháč a Olga Sládková, pak na dotaz druhé opoziční zastupitelky Hany Kamenické vysvětlili, proč odmítli návrh na to, aby se místostarostou stali oni, jak by odpovídalo výsledkům nových voleb.

Nejvíc hlasů, sedmdesát pět, ve volbách získal starosta, Patrik Boháč jich měl 61 a Olga Sládková 54. Jan Dojčar jich měl 46. „Morálně bych na to nárok asi měl, jelikož jsem byl po panu starostovi druhým nejúspěšnějším kandidátem, ale necítím se na to, v obci nebydlím dost dlouho,“ řekl Patrik Boháč.

„Já to odmítla hlavně z časových důvodů, nemůžu si dovolit odejít z práce třeba ve dvanáct hodin a zastoupit starostu,“ dodala Olga Sládková, která ve volbách, co do absolutního počtu hlasů, skončila třetí.

Největší údiv v publiku při následné debatě vyvolal Jan Dojčar, když řekl, že co se zdravení na ulici týká, on opoziční zastupitelku Hanu Kamenickou zdravit nemíní, jelikož je, podle jeho osobního názoru, lhářka a zlý člověk. Část občanů se na to konto nechala slyšet, že pro klid v Malšíně by opravdu asi bylo lepší, aby se místostarostou stal někdo jiný, i vzhledem k tomu, jak se kandidát koalice o ostatních vyjadřuje veřejně a velmi nevybíravě na facebooku.

Debatu nakonec utnul starosta: „Sklouzlo to k osobní zášti. Respektujte, že demokraticky zvolení zastupitelé si zvolí toho, na kom se mezi sebou dohodnou.“ Koalice pak místostarostou udělala právě Jana Dojčara. Kdo tedy čekal povolební smír, z prvního zasedání zastupitelů odešel zklamaný.