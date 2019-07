Skvělé je, že i na Krumlovsku rostou jako houby po dešti. Od začátku prázdnin je třeba v provozu nové workoutové hřiště v Dolním Třeboníně, lidé všeho věku se mohou tužit na venkovním tělocvičném nářadí ve Zlaté Koruně, v Českém Krumlově, Kaplici v městském parku, v Domoradicích, Velešíně, Frymburku, v Černé v Pošumaví …

Ale jsou tyto prvky a sestavy také náležitě využívány? Zřejmě jak kde. Zkoušejí je hlavně děti, ale to není právě kategorie, pro kterou jsou určeny. Venkovní tělocvičny jsou především pro mládež a dospělé. Ale i když ti zpočátku jásají, že je workoutové hřiště na světě, mnozí, kdo by chtěli, se na ně pak nehrnou. Proč? Důvodem je, kromě toho najít si čas a přinutit se, ostych. Představa, že je člověk při svém cvičení kde komu na očích a k úsměškům. Obzvláště ve Velešíně venkovní stroje netáhnou, protože lidé ze sousedního paneláku je mají jak na dlani. Na umístění hřiště opravdu záleží, ale najít to nejlepší, je pro obce pěkný oříšek, neb „není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“. Zbývá jediné: zahodit za hlavu, kdo mě pozoruje, a jít si s radostí zacvičit, i kdyby se někde někdo za oknem potrhal smíchy. A dost možná, že to pak smíškovi nedá, sebere se a začne cvičit také.