Základem pro nalezení hledané osoby při mantrailingu jsou vhodné pachové předměty. Ideální jsou součásti oděvů, které hledaná osoba měla na sobě nebo pak předměty osobní potřeby, jako sponky do vlasů, kartáček na zuby, šperky, klíče nebo brýle. Jako pachový předmět ale může posloužit i otisk ruky na skle. Výcvik psa pro mantrailing zabere průměrně tři až čtyři roky.

„Výcvik trvá dlouho, protože po psech vyžadujeme samostatnou práci, nikdo totiž nevíme, kudy stopa vede a kde se ta osoba ztratila. Naše ego tak v uvozovkách trpí tím, že v týmu vlastně šéfuje pes, který ví, co má dělat a to je pro mnoho lidí tak trochu frustrující. My po zvířeti vyžadujeme samostatnou práci a ta do psa nejde nikdy nacpat silovou metodou, to znamená, že musíme pracovat pouze s pozitivní motivací, kdy ho musíme přesvědčit, aby chtěl pracovat a uměl se koncentrovat na práci, kterou po něm chceme,“ přiblížil Lubomír Satora, cvičitel a předseda organizace Resdogs a IBHA. Dobře vycvičený mantrailer navíc ke své práci nepotřebuje kontinuální pachovou stopu, ale může pracovat na takzvaně bodové, nebo přerušované pachové stopě, což prodlužuje dobu, po kterou je možné ještě takto cvičeného psa využít k pátrání. Pes je schopen i tyto zbytkové pachové částice vyhledávat a postupovat směrem k hledané osobě.

Jak mají pracovat?

Metoda mantrailingu je velmi náročná nejen na čas, ale i na zkušenosti a trpělivost. Oproti stávajícím metodám má specifický přístup k výcviku pachových prací.

„Psy nenutíme, aby pracovali s nízkým nebo vysokým nosem a je jedno, jestli si zkrátí stopu. My tomu psovi neříkáme, jak má pracovat, ale pouze to, aby našel, co chceme. Využíváme všech přirozených genetických vlastností psa jako šelmy, posilujeme jeho lovecký pud, který se modifikuje na to, že místo potravy se hledají osoby,“ vysvětlil princip mantrailingu Lubomír Satora. Psa navíc během výcviku nezatěžují žádné lidské požadavky, které mu nejsou přirozené. Nemusí tak jít například přesně po stopě, zalehávat předměty ani vyštěkávat nalezené osoby.

Plemena a historie mantrailingu

Jedním z nejvhodnějších plemen pro mantrailing je bloodhound, který vyniká skvělým čichem a dokáže navětřit i dva týdny starou stopu. Bloodhoundi jsou šlechtění a využívaní pro tuto kynologickou disciplínu od samého počátku.

„Metoda mantrailingu je stará přes 800 let. Někdy už od 12. století v Anglii se bloodhoundi používali k hledání zlodějů dobytka. Velkého rozmachu dosáhli bloodhoundi a mantrailing i v Americe, kde hledali uprchlé otroky a trestance. Před 40. lety se mantrailing vrátil zpátky do Evropy, kde se využívá pro výcvik všech plemen psů a ne pouze bloodhoundů,“ připomněl Lubomír Satora, který sám své bloodhoundy pro mantrailing úspěšně cvičí. Skvělých výsledků ale dosahují také barváři, honiči, ohaři, španělé, ovčáci, retrívři, teriéři nebo setři. Plemenům se ale meze nekladou a do tréninku se může zapojit v podstatě každý.

Mantraileři se na žádost složek IZS a policie účastní i nejrůznějších pátracích akcí. „Osobně jezdím na praktická pátrání po osobách od roku 2010. Ve spolupráci s policií se nám podařilo vypracovat některé případy, které byly i přes 30 hodin staré. Například v Bratislavě to byla malá holčička, kterou jsme pomohli najít. Dva týdny poté jsme našli v žilinském okrese dvě sestry, které byly pohřešované 22 hodin a noc strávily venku. V těchto případech, kdy se jedná o děti, je to ideální varianta. Ale občas se stane, že je osoba na konci pátrání i neživá,“ poznamenal Lubomír Satora. Ve většině případů mantraileři pomáhají hledat osoby se sebepoškozujícími úmysly, ztracené seniory nebo děti. Svojí činnost vykonávají zdarma a v rámci České a Slovenské republiky.