Pětatřicetiletý muž z Jindřichohradecka si myslel, že dosáhne svého tím, že bude někomu ubližovat. Ale to se splet. Své drogy stejně nedostal. Tak alespoň kradl. Teď mu hrozí až deset let za mřížemi.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ archiv

Díky dobré práci českokrumlovských policistů a kriminalistů neprošlo násilné jednání muži (35) z Jindřichohradecka. Koncem letošního dubna ve večerních hodinách v lokalitě U Trojice v Českém Krumlově přistoupil k poškozenému a nejméně dvakrát mu nohou dupnul na hlavu v oblasti týlu. "Pak po něm vyžadoval marihuanu, když mu ji nedal, sebral mu alespoň mobil a dvě powerbanky," zmínil tiskový mluvčí policie Miroslav Šupík.

Většina oprav silnic na Krumlovsku vypukne s létem. Budou i úplné uzavírky

Pachatel svým jednáním způsobil poškozenému škodu za bezmála 7 500 korun. Zranění, která poškozenému vznikla v souvislosti s fyzickým napadením, si nevyžádala lékařské ošetření, ale i tak si muž zadělal na pořádné potíže.

Kriminalisté již zahájili jeho trestní stíhání pro spáchání zločinu loupež. Soud následně akceptoval návrh státního zástupce a poslal obviněného do vazby. Obviněnému nyní v případě prokázání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.