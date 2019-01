Benešovský masopust se mohl v sobotu pochlubit hned několika nej. Koleda byla nejmladší za dlouhá léta tradice. Její věkový průměr totiž činil pětadvacet let.

„Máme i historicky nejmladšího hejtmana – Jakuba Auera," vysvětloval první rychtář Štefan György, který je rovněž příbuzný nejmladšího člena koledy, osmnáctiletého Miroslava Interholze.

V roli diváka se ale masopustu zúčastnil i předchozí hejtman, který působil v koledě ještě v uplynulém roce.

„Přišel jsem se podívat na to, co jsme prožili. Docela jim to závidím. Masopust je pro mě srdeční záležitost. Chodil jsem ho sedmadvacet let," svěřil se bývalý hejtman František Kodym.

Tím ale neplánovaný sraz hejtmanů ještě nekončil. Záhy se objevil další bývalý nositel této role, Bohumil Čermák.

„Naposled jsem šel před třemi lety. Mám za sebou celkem asi patnáct ročníků masopustu," říkal.

V koledě byli v sobotu ale i ještě ostřílenější veteráni. „Je to můj třicátý ročník, já už zažil v koledě ledacos," směje se Zbyněk Auer. „Nejhorší byl asi jeden ročník – tak osm let nazpátek. Bylo mínus osmnáct a přimrzla mi píšťalka k jazyku. Tak jsem ji utrhl a od té doby na ní kašlu," vyprávěl benešovský masopustní veterán.

Letos se mu podobná příhoda stát nemohla. Slunečné počasí bylo tak příznivé, že si s sebou vzal Zbyněk Auer do koledy i plážové boty.

„To už je tak posledních pět let, co nám vychází takovéhle krásné počasí," chválí si Miloslav Zabilka, který jde letos svůj čtrnáctý ročník. „Je to skvělé, má být až dvanáct stupňů, ale na druhé straně to asi půjde rychleji do hlavy," směje se masopustní dělostřelec.

Dělostřelci mají zvláštní přitažlivost zejména pro děti. „Určitě budu jednou chodit a chci být dělostřelcem," řekl jedenáctiletý Patrik Lang. Stejnou touhu mají i jeho dva kamarádi Vítek Tvaroh a Luboš Vochozka. „Dnes to chceme s koledou projít celé – teda kromě oběda," říká posledně jmenovaný.



Jejich kamarádka sice v koledě nikdy nebude, ale přesto má k masopustu kladný vztah. „Je to tradice, moc se mi to líbí a budu se ho účastnit," říká Sabina Chudá.