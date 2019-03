Poté, co členové Masopustního sdružení v Dolním Dvořišti pomáhali s koledami v jiných obcích, například v Horním Dvořišti či Rožmitále na Šumavě, se konečně vydali po koledě také doma. Koleda vypukla před obecním úřadem v 8 hodin, a doprovázela ji i koleda dětská. Až do večera obcházel masopustní průvod stavení v obci. Pokud v té době byli koledníci již utancovaní, museli toho ještě hodně vydržet. Od 20 hodin totiž začala masopustní zábava v Selském dvoře s Jihočeskou muzikou. Ve 21 hodin přišel čas na pánský věneček, hodinu poté na dámský věneček. Vše vyvrcholilo od 23 do 24 hodin pohřbíváním Masopusta na sále. Zábavu doprovázely salvy z děla.