Masopustní období je v plném proudu. A to s sebou nese i hromadu pochoutek - kromě zabijačkových dobrot jsou tradičním masopustním pokrmem i smažené plněné koblihy. A na ty vám přinášíme tradiční jihočeský recept. Ozvláštnit je pak můžete vanilkovou náplní podle cukráře Josefa Maršálka.

Masopustní koblihy. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Masopustní koblihy z jihu Čech

Suroviny: 300 g polohrubé mouky, 200 g hladké mouky, 250 ml mléka, 70 g másla, 50 g moučkového cukru, 20 g cukru krupice, 40 g kvasnic, 3 žloutky, 1 lžíce rumu, špetka soli, na náplň povidla nebo marmeláda, olej na smažení

Nejdříve si připravte kvásek. Na něj potřebujete 100 ml zahřátého, ale vlažného mléka, do kterého přidáte 20 gramů krupicového cukru. Do mísy nasypete špetku mouky, přidáte 50 gramů moučkového cukru a trošku soli. Přidáte rozdrobených 40 gramů kvasnic a zalijete ohřátým mlékem.

Rum v koblihovém těstě dodává nejen chuť a aroma, ale také zabraňuje tomu, aby koblihy při smažení příliš nasákly tukem.

Kvásek v teple vzejde asi za deset minut. Poté do něj přidáte polohrubou mouku, hladkou mouku a tři žloutky. Promícháte a dál přidáte zbytek mléka, rozpuštěné máslo a rum. Následně těsto pořádně vymíchejte - pokud je příliš tuhé, můžete ho povolit dalším malým množstvím mléka. Ve výsledku by se těsto nemělo lepit a mělo by být krásně hladké. Přikryjte ho utěrkou a nechte v teple asi 45 minut kynout.

Vykynuté těsto si vyklopte na pomoučněnou plochu a vyválejte ho na placku o výšce asi jeden centimetr. Do jedné poloviny těsta si naznačte třeba sklenicí kolečka a do jejich středu dejte náplň. Poté přes ně přiklopte druhou půlku těsta a přes obě vrstvy vykrajujte kolečka tak, aby náplň zůstala uprostřed budoucí koblihy.

Pokud si netroufáte dávat náplň rovnou do koblih před smažením, můžete je usmažit prázdné a poté po lehkém zchladnutí naříznout a naplnit cukrářským sáčkem.

Hotová naplněná kolečka nechte ještě asi 30 minut odpočinout a poté smažte v rozpáleném oleji, ideálně řepkovém. Měl by mít teplotu 170 - 175 °C. Usmažené koblihy pak nechte okapat od přebytečného tuku a můžete posypat moučkovým cukrem.

Vanilkový krém podle Josefa Maršálka

Suroviny: 300 ml plnotučného mléka, 120 ml smetany (33%), 50 g másla, 70 g cukru krupice, 10 g vanilkového cukru, 25 g kukuřičného škrobu a jedno vejce

Na přípravu se můžete podívat ve videu ČT z pořadu Buchty po ránu kliknutím zde.

Všechny ingredience vložíme do hrnce. Směs za stálého míchání přivedeme k varu a necháme minutu až dvě provařit. Do hrnce dáme smetanu, máslo, cukr, mléko, vejce, vanilkový cukr a škrob. Směs za stálého míchání přivedeme k varu a necháme minutu až dvě provařit. Krém dáme do misky a na jeho povrch přilepíme potravinářskou fólii tak, aby se na krému při chladnutí nevytvořil škraloup. Necháme vychladit v lednici. Po vychlazení krém zlehka promícháme, naplníme do cukrářského sáčku a plníme jím hotové naříznuté koblihy.

