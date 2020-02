Obec Rožmitál na Šumavě a rožmitálští koledníci všechny zvou na 13. ročník Rožmitálského masopustu za účasti Masopustního sdružení Dolní Dvořiště a masopustních nadšenců z Rožmitálu. Koleda začala ráno a až do18 hodin se koná obchůzka koledy obcí. V 19 hodin začne masopustní zábava v kulturním sálu, kde budou věneček 1, věneček 2, pohřbívání masopustu, volná zábava.

Masopustem žije i Kaplice. Pořádá ho KIC Kaplice ve spolupráci s SDH Žďár a Hubenov. Ráno se odehrál průvod masek a koledníků na kaplickém náměstí, vystoupil vojenský historický klub, hudba Staropražští pardálové, od 10 hodin vypukl masopust v osadách. Od 19 hodin začíná věneček ve Slovanském domě, hraje Malá kapela Pavla Havlíka. V 18.45 h bude přistaven autobus v Hubenově, pokračuje po trase Ráveň, Rozpoutí, Pořešín, Pořešínec, Žďár, Kaplice - Slovanský dům.

Masopust v Černé v Pošumaví bude po sobotní obchdůzce končit v 16.30 h u obecního úřadu. Koledníci s maškarami chodí po vsi, doprovází je Šumavanka.

Již druhý masopust pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Loučeji. Masopustní průvod začal v dopoledních hodínách. Po svolení ke koledě vypukl masopustní rej, koledníci obcházejí domy ve vsi za doprovodu známého harmonikáře Jirky Bohdala. Poté se všichni přesunou do sousední vsi Lhotky, kde se pokračuje až do večera. Pak se celý průvod vrátí do hasičské klubovny, kde se koná masopustní zábava.

Mojenský masopust začal před obecním úřadem. Následuje obchůzka koledníků v Záhorkovicích, Černici a Mojném. Večer po dojení se všichni sejdou v sále obecní hospůdky Pod kaštanem. Večerní představení začíná v 18 hodin. Hrají Leťáci.

Masopustem žijí také Plešovice, kde se koná podruhé. Pořádá ho Sbor dobrovolných hasičů v Plešovicích.

Staročeská masopustní koleda ovládá v sobotu dění rovněž v Besednici. Koledníci začali ráno od restaurace „U Martínka“. Od 19 hodin pak bude v sále restaurace „U Martínka“ hrát kapela Netolička. Večer věneček. Zve hejtman koledy Jan Zeman.

Koledníky pravděpodobně můžete v sobotu spatřit také v Markvarticích.