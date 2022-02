„První ukázka staročeské růžičkové koledy se u nás konala v roce 2003,“ zavzpomínal předseda spolku Vladimír Pecha. „Zasloužil se o to Alfréd Krenauer, který se přestěhoval do Nových Hradů a přivezl k nám jejich ´bandu´, aby nám to předvedli.“ A v příštím roce už dal dohromady partu lidí ve Dvořišti. „Od té doby si děláme masopust sami. V roce 2004 byl slavnostní, celý den s námi chodila dechovka a večer hrála na masopustní zábavě. Od roku 2005 nás doprovází malá skupina muzikantů.“

Krumlovští nezahálejí, chystají na sezónu spoustu lákadel. I otevření Mincovny

Masopustní spolek Dolní Dvořiště zahrnuje zhruba šedesát lidí, ale aktivně se jich do masopustní obchůzky zapojuje kolem čtyřiceti. V posledních deseti letech dospělácké koledníky doprovází i koleda dětská v počtu dvanácti koledníků. „Dospělá koleda tančí kolečka pro obyvatele jednoho domu, pro obyvatele domu sousedního dětská koleda,“ přiblížil Vladimír Pecha. „Pak nám to jde rychleji. Nebo když je víc rodin v jednom domě, tak děti vyvolávají děti z rodin a tak to učíme i mladší generaci.“

Dolnodvořišťský masopust má některé zajímavosti. „Naší chloubou jsou dělostřelci,“ vyzdvihl Vladimír Pecha. „Pocházejí z Benešova nad Černou, mají to jako rodinnou tradici a pomáhají nám i se vším možným, třeba s plakáty. Další naší originalitou je pojízdný bufet, který mají na starosti starší chlapi, pochopitelně v maskách. V bufetu nechybí zabudovaná pípa, vaří tam čaj, kafe a grog pro nás i případně pro diváky. K tomu máme ještě malý bufet, který dělá třeba jenom cmundu. Je to taková naše plně vybavená polní kuchyně. Tak můžeme vyrazit kamkoliv do světa,“ smál se.

Migranti se na jih Čech snažili proniknout kamiony, policii neunikla ani myška

O zavedení masopustu měli zájem i Rožmitálští, a Dolnodvořištští jim ochotně pomohli. Od té doby v Rožmitále zajišťují masopustní koledu napůl s místními. Dát totiž dohromady potřebný počet koledníků s vysokými růžičkovými klobouky není jednoduché. Zatímco maškary si mohou dovádět, jak chtějí, koledníky svazují určitá pravidla a disciplína. „Nesmí se rozcházet, vzdalovat se, musí se pořád držet pohromadě,“ uvedl Vladimír Pecha ty nejhlavnější. „Také jsme se skamarádili s lidmi z Horního Dvořiště. Zdejší spolek u nás hraje představení živého betléma a my u nich na oplátku děláme ukázku masopustu, případně jim pomůžeme rozjet večerní zábavu. Vše je o vzájemné ochotě. Letos ale bohužel masopust v Horním Dvořišti nebude.“ Dolnodvořištští před lety s ukázkou masopustu vyjeli i na Lipno na plac pod lanovkou a sjezdovkou. „Tehdy to bylo proti mému přesvědčení, protože už bylo po popeleční středě. Vydalo se nás tam 86, přijel nás plný autobus a další auta. Od následného roku už místní začali pořádat masopust také.“ Masopust v Dolním Dvořišti obhlížejí i rakouští sousedé, takže možná brzy přijde pozvání i odtud. „Jednou jsme experimentálně dělali masopust v pátek v Rychnově nad Malší, v sobotu v Dolňáku, v neděli v Rybníku. To byla šichta jako blázen. Při našem posledním masopustu v Horňáku se tam objevil i starosta Rainbachu a moc se mu to líbilo. Chtěl po nás ukázku v Rakousku ještě ten rok. Jenomže to bylo moc narychlo. Tak možná do budoucna. Už mám řeč koledníků přeloženou do němčiny a naučil jsem se ji,“ dodal předseda spolku s úsměvem.

Masopustní spolek se činí ale i mimo masopustní období. Masopustníci spoluorganizují živý betlém, nechybějí při dětském dni a sportovních turnajích, zdobí velikonoční strom a s dětmi vyrážejí na velikonoční řehtání. „Snažíme se, abychom byli vidět a slyšet, aby tradice v obci vznikaly a žily, protože u nás se toho moc neděje,“ uzavřel Vladimír Pecha.