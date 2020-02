Jak na jaře měli účastníci zlatokorunského masopustu. Krev jim tak při masopustním průvodu, který se v sobotu vydal Korunou od obecního úřadu, rozehřívaly nejenom nabízené pití, ale také sluneční paprsky, takže někteří brzy část svého ustrojení sundavali.

Masopust ve Zlaté Koruně je jedním z prvních v regionu. | Video: Deník/Zuzana Kyselová

Tentokráte se si masopustní zábavu nenechalo ujít mnoho obyvatel včetně dětí, masopustní průvod byl tedy na masky opravdu bohatý. Vedl ho tradičně místní František Daněk, hejtman koledy, který si brzy odložil svršky až do košile s krátkými rukávy. „Počasí je dneska až velká pohoda, svlékl jsem se do krátkých rukávů a lituju, že nemám kraťasy, ale to by bylo pozdvižení na vsi (smích).“