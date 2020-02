Masopust Chlumec - začátek je v 8.30 hodin na návsi v Krníně. Pak se koledníci vydají po Krníně, Chlumci a do Záluží.

Brloh - SDH Brloh srdečně zve na masopust. Průvod vychází ve 13 hodin od hasičárny, sraz masek ve 12 hodin.

Masopust ve Větřní se koná od 10.00 hodin u MěÚ Větřní. Sraz všech zúčastněných, dospělých a dětí v kostýmech i bez kostýmů je u Městského úřadu ve Větřní. Od 16:30 hodin v tělocvičně nové školy je karneval pro děti. Od 20:00 hodin vepřové hody a tancovačka v restauraci Slavie.

Český Krumlov - Krumlovský masopust odstartuje v sobotu 22. února v Klášterech Český Krumlov. Zde můžete po celý den nejen ochutnávat tradiční slané i sladké masopustní pochutiny, navštívit masopustní jarmark s prasetem a hudbou, která neodmyslitelně patřila k jarmarkům, ale dát i průchod vlastní fantazii a tvořivosti. Přijďte si v rámci masopustního tvoření společně s vašimi dětmi vyrobit nejrůznější maškarní masky, ale třeba i rytmické nástroje, a zapojte se pak do úterního masopustního průvodu!

Sobotní program pokračuje masopustním veselím od 13 hodin v restauraci krumlovského pivovaru. Těšit se můžete na ochutnávku zabijačkových specialit i masopustního pivního speciálu. Masopustní dobroty si budete moci na místě také zakoupit a odnést si s sebou domů. Je připraveno i opékání buřtů na pivovarském dvorku. Masopustní atmosféru v pivovarské restauraci doplní hudební produkce, která vyvrcholí večerním koncertem Bryce Belchera od 20:00 hod.

Masopustní průvod pořádá SDH Srnín. Sraz masek je v sobotu v 9 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek průvodu je v 9.20 hodin.

Již 25. Hornoplánský masopust opět nabídne skvělou zábavu a milá setkání. Zakončen bude tradičním „střílením medvěda“ a samozřejmostí je i večerní maškarní tancovačka v sále KIC. Sraz účastníků bude v 8 hodin u rodného domu A. Stiftera. Už o půl hodiny později proběhne předání masopustního práva starostou města před radnicí. „Poté již maškary vyrazí do jednotlivých lokalit – nebudou chybět zastavení v Pihlově, v ulicích Švermova, Dobrovodská či V Domkách. Průvod svou cestu zakončí zhruba v 19 hodin opět před radnicí, kde se bude tradičně střílet medvěd,“ načrtává program starosta města Jiří Hůlka. Zábava se skupinou H. K. Band se uskuteční od 20 hodin v sále Kulturního a informačního centra Horní Planá. Vstupné bude 100 korun. Kdo ale přijde v masce, zaplatí jen polovinu, tedy 50 korun.

Masopustní spolek Dolní Dvořiště s podporou obce pořádá tradiční Dolnodvořištní masopust. Od 8 zahájení masopustní koledy spolu s dětskou koledou před obecním úřadem. Koleda půjde obcí až do 18 hodin. To znamená do 10 hodin náves, 11 až 13.00 úsek celnice – bytovka čp. 223, 14 až 16.00 ulice Smrčků - Hus, 16 až 17 h bytovky, do 18 h nová ulice až bytovka U Kaupů čp. 169. Od 20 hodin Masopustní zábava v Selském dvoře, hraje Jihočeská muzika. Ve 21 hodin pánský věneček, 22 h dámský věneček. 23 až 24 hodin Pohřbívání masopustu na sále.

Benešov nad Černou - Staročeská koleda. Koledníci vyjdou ráno. Kolednice (ženská koleda) vyrazí kolem jedenácté hodiny na trasu: Od p. Vackové, bílý dùm a k r. Ottenschlägerù, r. Opelkova, ZTV, rodiny Čermákových, lesácké bytovky, bytovky č. 113 a čp. 115, celou Rafandu, a po bytovku čp. 349. K setkání obou koled dojde na náměstí okolo 17. hodiny. Večer od 19:00 hodin zábava na sále hotelu Černá v Benešově na Černou. Po celý den bude otevřený bufet.

Hořice na Šumavě - Masopus tzačne ráno na náměstí, setkání koled v 16:00 tamtéž. Od 20:00 hodin se koná v KD Masopustní zábava a v 21:00 hodin bude zakončení masopustu. K tanci a poslechu hraje Takton. Vstupné je 100,- Kč. Pro všečhny připravena bohatá tombola.

Masopust v Přídolí začíná v 9 hod. na návsi u pranýře.

Soběnov - Staročeská koleda. Hlavní masopust začíná v sobotu ráno od hospody, obchůzka osad a obce. Okolo 17:00 příchod do kulturního domu, kde bude večerní program s věnečkem a půlnočním rozvedením kola.

O masopustním úterý od 14:00 obchůzka osadou Skaliny a okolí, od 17:00 program v KD, okolo 19:00 střílení masopusta a večerní zábava s věnečkem.

V Nové Vsi masopust začíná v 9 hodin od hostince U Zemanů a míří do Českých Chalup, dále ve veselení pokračovati se bude v Nové Vsi. Večer od 20 hodin jste všichni srdečně zváni na Maškarní bál v sále U Zemanů, kde hraje kapela Globus. Doporučené dobrovolné vstupné 99 Kč.