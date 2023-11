Nejprve důkladná příprava na stavbu a od ledna příštího roku pak oprava Lazebnického mostu v Českém Krumlově, který spojuje Latrán a Staré město. Mluvčí krumlovské radnice Petra Nestávalová vysvětlila, že stav mostu je v tuto chvíli havarijní.

Lazebnický most před rekonstrukcí v listopadu 2023. | Foto: Petra Nestávalová, MěÚ Český Krumlov

Lazebnický most před rekonstrukcí v listopadu 2023.Zdroj: Petra Nestávalová, MěÚ Český KrumlovExponovaný most přes Vltavu čeká generální rekonstrukce. Práce potrvají do začátku května a vyžádají si úplnou uzavírku mostu, průchozí nebude ani pro pěší. „Unikátním způsobem přistoupíme k zajištění přepravy stavebního materiálu. Aby těžké stroje nepoškodily náplavku nebo ulice historického centra a neohrožovaly obyvatele a návštěvníky, buduje se v korytě Vltavy příjezdová komunikace, po které se budou stroje a materiály dopravovat. Násyp v řece povede k mostu od pivovaru a po skončení rekonstrukce se zase odstraní,“ popsala jedinečnost opravy starého mostu, který naposledy prošel opravou v roce 2009. Ta se ale týkala pouze výměny dřevěných částí mostu a povrchové úpravy ocelových nosníků. Dřevěné části mostu jsou vyžilé, napadené dřevokaznou houbou a původní ocelové nosníky ze 50. let minulého století také nelze jen opravit. „Nyní proto most projde kompletní rekonstrukcí, při které zůstanou původní pouze opěry z kamenného zdiva, vše ostatní se vymění,“ upřesnila Petra Nestávalová. Náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na 32 milionů korun, které půjdou výhradně z rozpočtu města.

Od 2. ledna 2024 se proto most uzavře pro veškerou dopravu i pro pěší. Řemeslníci začnou s demontáží nosné konstrukce, vyvěšením inženýrských sítí, sanací spodní stavby. Následně dojde na instalaci ocelové nosné konstrukce včetně dřevěné mostovky. Na dřevěné části mostu jako jsou zábradlí, chodník, vozovka nebo mostovka bude použito dubové, modřínové a smrkové dřevo. Na ostrůvku pod mostem dojde také k nezbytné redukci zeleně.

„K rekonstrukci jsme přistoupili mimo sezónu, abychom minimalizovali její dopad na obyvatele, provozovatele podniků i návštěvníky. Přesto nás čeká náročné období, kdy se budeme muset na čtyři měsíce přizpůsobit provizornímu režimu dopravy,“ řekl místostarosta Zbyněk Toman.

Dopravní opatření českokrumlovská radnice zveřejní v nadcházejících týdnech. Ještě před tím ale chce Krumlováky seznámit s tím, jak bude oprava Lazebnického mostu probíhat. Proto se chystá na začátek prosince setkání, kde zástupci radnice podrobně vysvětlí jednotlivé postupy stavby a zodpoví případné dotazy. Setkání se koná 6. prosince od 16 hodin ve velkém sále na náměstí Svornosti 2.