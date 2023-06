/FOTO, VIDEO/ První nádvoří krumlovského zámku obsadil ráno o posledním květnovém pondělí autojeřáb. Úkolem jeřábníka bylo do medvědího výběhu spustit bagr, jehož řidič se následně pustil do terénních úprav. Odpoledne už se ve svém medvědinci spokojeně povalovalo jeho osazenstvo, dnes už šestiletí chlupáči Poly a Vili.

Krumlovský medvědinec prošel jarní očistou. Jeřábem do něj z 1. nádvoří spustili bagr. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Medvědinec totiž prošel jarní očistou a regenerací. „Čistily se bazény, budoval se hliněný val, vyčistili jsme od hnoje zimoviště, postavily se nějaké nové stromky a velké kmeny a celkově se upravil terén,“ vyjmenoval krumlovský kastelán Pavel Slavko s tím, že ač šlo o nezvyklou podívanou, kterou okukovaly davy turistů, jde o každoroční obnovu medvědince.

Vilém z Rožmberka a Polyxena z Perštejna mají ve svých medvědích občanských průkazech datum narození 6. ledna 2017 a do Krumlova přišli v červenci 2019 po dočasném pobytu v pražské a olomoucké zoo. Coby osmiměsíční medvíďata je zadrželi, v září 2017, celníci na pražském letišti při nelegálním převozu z Ruska. Směřovali do soukromého chovu. Medvědi následně připadli do majetku státu a svůj život stráví právě na krumlovském zámku.

Na zámeckých křtinách tekl med proudem, pro Viliho a Poly