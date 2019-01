Hluboká nad Vltavou – Rozpis jubilejního dvacátého kola krajské ligy zavedl hokejisty českokrumlovského Slavoje na led otevřené hlubocké Kuki arény do hájemství tamních rytířů.

Vítěznou branku medvědů na Hluboké vstřelil v 56. minutě kapitán Jiří Vondřich. | Foto: Deník/ Karel Vosika

K partii s třetím týmem průběžné tabulky nenastoupil krumlovský lídr kompletní, přesto po dobrém výkonu vydřel v mrazivém nedělním večeru tři cenné body a třináctou výhrou v sezoně si upevnil vedení.



„Z našeho už tak poměrně úzkého kádru vypadli z Milevska zraněný Kutiš a nemocní Andrýsek s Krchem. Museli jsme z juniorky povolat Korytara, ale zvládli jsme to velmi dobře,“ oddechl si spokojený hrající krumlovský kouč Kamil Šťastný.



Hluboká – Český Krumlov 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)



V první části měli domácí více ze hry, ale nejlepší obrana v soutěži odolala. Chléb se lámal v polovině utkání, kdy medvědi odskočili o dvě branky. Rytíři sice ve dvojnásobné přesilovce snížili a šest vteřin před druhou sirénou srovnali, ale závěr patřil hostům. Na trefu krumlovského kapitána Vondřicha již domácí odpověď nenalezli, byť v závěru ještě zkusili hru bez brankáře.



„Častým vylučováním jsme sami dostali soupeře zpět do hry. I já jsem tam měl zbytečné tři tresty,“ přiznal kouč medvědů a jedním dechem dodal: „Poslední třetina už ale byla v naší režii a zaslouženě jsme to strhli na naší stranu. Výborně zachytal Pícha, na gólmany se prostě můžeme spolehnout. Opět velmi dobře zahráli mladíci z třetího útoku, kteří dali i důležitý první gól,“ chválil Kamil Šťastný.



Fakta – branky: 32. Moudrý (Miler, Žlůva), 40. Matěj Dvořák (Maurenz, K. Vácha nejml.) – 29. Hakl (Michalec), 30. Svoboda, 56. Vondřich (Svěchota), vyloučení: 2:9, navíc Kříž (Hluboká), Pícha (Č. Krumlov) oba 10 minut, využití: 1:0, rozhodčí: Hamr – Knor, Šesták, sledovalo 208 diváků.



Sestava Slavoje: Pícha – F. Čížek, Řepa, Svoboda, Břečka, Gallistl – Lukeš, Šťastný, Klíma – Kadlec, Svěchota, Vondřich – Michalec, Hakl, Korytar.



O VÍKENDU DVOJZÁPAS



V rychle finišující základní části krajské ligy mají nyní medvědi nabitý program.



O posledním lednovém víkendu sehrají dvojzápas, když nejprve v sobotu 26. ledna uzavřou sérii tří venkovních zápasů na ledě průběžně sedmého Jindřichova Hradce (1. zápas výhra Slavoje 5:2). V neděli 27. ledna od 17 hodin přivítají na svém stadionu průběžně osmou Jiskru Humpolec (1. zápas výhra medvědů 4:3 po prodloužení).