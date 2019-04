Český Krumlov - A pak že medvědi nevědí!

Krajské kolo soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů, které se konalo ve středu v českokrumlovském Městském divadle, ovládli domácí Brumlíci (kategorie komorních sborů do 11 let), Chlapi medvědí (komorní sbory do 20 let) a Medvíďata (velké sbory do 20 let), vedené sbormistrem Lukášem Holcem ze ZUŠ Český Krumlov.