Borovany – V Zoologické zahradě Dvorec nedaleko Borovan se bude slavit. Samice medvěda hnědého, medvědice Airina, totiž v sobotu 12. ledna oslaví 23. narozeniny.

Medvědice Airina je v nejlepších letech. | Foto: archiv Zoo Dvorec

Přijít můžete v otevírací době mezi 11. a 16. hodinou. Ve 14 hodin vás i medvědici čeká ale speciální narozeninový program. Ředitelka zoo Jana Ambrožová vysvětluje, že oslavenkyně nepřijde zkrátka: „Bude vypuštěna do výběhu, kde bude mít ozdobené stromky. Nemůže chybět samozřejmě dortík. Dostane také dárek.“ Oslavě bude přihlížet široká veřejnost, která bude s napětím sledovat překvapení, které se bude nacházet uvnitř balíčku. „Nechte se překvapit,“ nechce prozradit překvapení Jana Ambrožová. Podle ní je Airina v nejlepších letech. Medvědi se totiž dožívají 35 až 40 let, výjimečně až 50 let.





Ve 13 hodin se bude navíc krmit pavián babuin a šimpanz učenlivý, v 15 hodin dostanou najíst šelmy. Hroch dostane krmení v 16 hodin. Při sledováni krmení se dozvíte více o životě zvířat, o jejich jídelníčku či jiné zajímavosti.



Po prohlídce zoologické zahrady se můžete občerstvit a zahřát v Hospůdce U Krokodýla. V areálu také zakoupíte suvenýry jako vizitky, nálepky, turistické známky, magnetky, pohledy, přívěsky, štítky na hole, hrnky, omalovánky, zkrátka kousky pro sběratele. Děti si mohou vybrat z hraček, puzzlí a her. Dospělí i děti si mohou pořídit tričko nebo například deštník do nepříznivého počasí.



Zoologickou zahradu Dvorec navštívíte i v neděli. Až do konce března má otevřeno totiž soboty, neděle, svátky a prázdniny od 11 do 16 hodin. Dospělí zaplatí 140 korun, vstupenka pro děti od tří do čtrnácti let stojí 60 korun, rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti činí 340 korun.