Český Krumlov – Na prestižním mezinárodním soutěžním festivalu, který se koná už od roku 1947 ve Walesu, vystoupí i českokrumlovský sbor Medvíďata.

Na Llangollen International Musical Eisteddfod představí sbory z celého světa hudbu, tance, kroje i svou národní kulturu.

„Byli jsme tam už v roce 2006. Je to mezinárodní sborová soutěž. Soutěží se ve dvou kategoriích, v kategorii lidových písní a sborů do 18 let," přiblížila sboristka Kateřina Dobešová.



„Musím se přiznat, že mám všechny lidi z našeho sboru hrozně rád, včetně pana sbormistra, on je totiž skvělý," svěřil se její kolega Jakub Lukáč. „Těším se, že s nimi strávím tolik času, i na to, že poznám nějakou novou krajinu, kde jsem ještě nebyl. Se sborem jsme už byli v Belgii, ve Švédsku i ve Španělsku," dodal.



Kromě soutěžního vystoupení bude sbor ve Walesu hostovat i na dvou nesoutěžních festivalových koncertech, cestou se podívají i do Londýna a Oxfordu.



Sbor si pod dohledem sbormistra Lukáše Holce nacvičil i choreografii na slavnostní průvod. Ten projde městem Eisteddfod v předvečer soutěže a sboristé budou mít za úkol prezentovat svůj sbor pouze pohyby, aby si šetřili hlasivky.