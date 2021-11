Meky Žbirka zavítal také na Českokrumlovsko. Lidi jsou rádi, že ho zažili

Meky Žbirka odešel do hudebního nebe. Tato smutná zpráva zaskočila všechny jeho příznivce i na Českokrumlovsku. Ti, kteří si nenechali ujít jeho letní koncert v srpnu v amfiteátru v Hořicích na Šumavě, za to blahořečí osudu. Netušili, že to bylo naposledy. „Byla jsem na jeho posledním koncertě v Hořicích, je to velká škoda,“ reagovala například na facebooku Hana Podskalská.

Miro Žbirka vystoupil na Slovenském večeru Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Jeho hostem tehdy byla zpěvačka Martha. | Foto: Libor Sváček

„Jeho odchod mě naprosto překvapil, protože jsem měl v létě v Hořicích pocit, že je úplně v pohodě,“ zavzpomínal starosta Hořic na Šumavě Martin Madej. „Asi měl zdravotní problémy, ale přišlo mi, že je v dobré formě. Jeho pečlivou ochrankou byla jeho žena Katka. Vzpomínám na pana Žbirku jako na strašně hodného a milého člověka. V Hořicích hrál asi pro zhruba 900 lidí. Během koncertu začalo pršet, ale opravdu hodně, a super bylo, že vůbec nikdo z návštěvníků neodešel. Shlukli se pod plachtami a poslouchali dál. A teď mi mnozí z nich píšou a děkují, že tu mohli být a ještě koncert Meky Žbirky zažít. Byl tu poprvé, získat ho na koncert není vůbec jednoduché, už si hodně vybíral, kam se vydá.“ Krumlovský medvědář slaví. Už 45 let patří jeho život šelmám v hradním příkopu Přečíst článek › V roce 2011 Meky Žbirka potěšil své příznivce také na Slovenském večeru 20. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, kde spolu s tanečním souborem Lúčnica připravili návštěvníkům nádherný kulturní zážitek a atmosféru. „Já znám Mekyho Žbirku asi od roku 1984, kdy jsem ještě v České televizi pracoval jako dramaturg,“ zahloubal se do vzpomínek také Jaromír Boháč, prezident Mezinárodního hudebního festivalu český Krumlov. „Já na něho vzpomínám jako na velmi empatického člověka, který kolem sebe šířil pohodu, na výborného umělce, jelikož není moc zpěváků, kteří jsou současně i skladatelé. Je to smutná zpráva, přestože byl napůl Slovák a Angličan, tak myslím, že v Čechách ho národ bral za svého. Tím česká kultura přichází o významnou osobnost. Jeho předčasný odchod je škoda, protože si myslím, že by posluchačům ještě přinesl spoustu zážitků a radosti.“ Na pláži v Černé je blaze. Díky barmanskému šoumenovi Davidovi Přečíst článek › Na Slovenském večeru v Českém Krumlově populární zpěvák a kytarista Miro Žbirka zazpíval své největší hity. „Mám za sebou velké turné po Slovensku se symfonickým orchestrem,“ nechal se slyšet před svým vystoupením na krumlovském festivalu. „Momentálně nahrávám album v podobném duchu, jako zazní na koncertě, tedy moje skladby ve speciálních orchestrálních aranžích. Tematicky jsme se s festivalem tedy trefili do správného období a já se moc těším. Naše vystoupení bude v akustickém duchu a zazní na něm všechny moje známé skladby jako Atlantída, Biely kvet, Čo bolí, to prebolí nebo Mám rád.“ Miro Žbirka začínal v popmusic jako člen skupiny Modus. Během své kariéry absolvoval mnoho koncertů doma i v zahraničí, získal řadu ocenění.