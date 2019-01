Kaplice - Pokud si potřebujete něco vyřídit na Katastrálním úřadě v Kaplici osobně, chvátejte. Úřad tam bude fungovat už jenom do konce března. Pak skončí.



To znamená, že ohledně nemovitostí se obyvatelé Benešova nad Černou, Besednice, Bujanova, Dolního a Horního Dvořiště, Kaplice, Malont, Velešína a dalších obcí Kaplicka mají od 1. dubna obracet na Katastrální pracoviště v Českém Krumlově.



To je pro mnohé z nich rána.

„Dostat do Krumlova je pro mě dost složité," říká Jaroslav Něnička z rodinné farmy Janova Ves v katastru Pohorské Vsi, kterého zpráva o uzavření katastrálního úřadu překvapila. „V Kaplici ho mám po ruce," dodal. Představa, že kvůli jednání na katastrálním úřadě bude muset ujet bezmála 40 kilometrů tam a 40 kilometrů zpět, ho nijak nenadchla. „Poslední dobou jsem na katastrálním úřadu docela často, protože pořád něco přeměňujeme. Kvůli úsporám mizí kde co. Úřady, co jsou v Kaplici, se stěhují do Krumlova, a to, co je v Krumlově, se stěhuje do Budějovic. Takhle budeme jezdit na všechny strany."



Proto v pondělí zasedli starostové města a obcí Kaplicka k jednomu stolu, aby sepsali společné memorandum. Někteří, zejména zástupci Kaplice, se snaží zavření katastru odvrátit už dlouho, ale marně. „Přesto se nemohu smířit s tím, že bychom ještě něco neudělali," uvedl starosta Kaplice Pavel Talíř.

„Podepsaní starostové nesouhlasí s uzavřením Katastrálního pracoviště Kaplice, Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj. Žádáme, aby tento nekoncepční krok, který oddaluje výkon státní správy občanům, byl řádně starostům zdůvodněn. Starostové požadují zachování tohoto katastrálního pracoviště," praví se v memorandu, který starostové zašlou na patřičná místa.



„Pořád se hlásá, že je třeba přibližovat státní správu lidem," řekl Pavel Talíř, „a přitom se děje pravý opak. V zájmu finančních úspor se vše centralizuje. Nedovedu si představit, že se katastrální úřad přesune do Krumlova, kam nemají kloudné spojení ani lidi z Kaplice, natož z okolních a vzdálených vsí a samot. Pro lidi tady je to neštěstí, když se takhle uvažuje."



Dnes se dá sice množství papírování vyřídit internetovou cestou, ale to řada lidí, zejména starší občané, nedokáže nebo nemá počítače.

„Když jsem se o chystaném uzavření katastru dozvěděla, byl to pro mě neskutečný šok," říkala starostka Benešova nad Černou Veronika Korchová. „Lidi od nás budou nešťastní, já to úplně vidím. Když si představím, jak to mají někteří daleko pěšky na autobus, kolikrát ani na ten autobus nemají a teď se mají složitě dopravovat až do Krumlova…"



Dostat se do Českého Krumlova není těžké jen pro lidi z končin na okraji okresu, ale i z těch bližších. Například ze Soběnova. „Pro naše občany je katastrální úřad důležitý," řekl starosta Soběnova Jan Čurda. „Protože potřebují řešit všechny záležitosti ohledně pozemků, jejich prodeje, koupě nebo evidence. Sem do Kaplice jezdí docela často, protože všichni jsou majiteli pozemků, lesů a jiných nemovitostí. Autobusové spojení od nás je komplikované, protože se musí jezdit oklikou přes Besednici. Takže na úřad do Budějovic nebo Krumlova si budou muset vzít dovolenou, jelikož to za dvě hodiny nevyřídí."



Kapličtí se pokoušeli katastrálnímu úřadu vyjít vstříc tím, že by mu výrazně snížili nájem, ale marně. „Chtěli bychom alespoň dosáhnout toho, aby naši lidé mohli jezdit na pracoviště katastru do Budějovic, protože tam se dostanou snáz," uzavřel Pavel Talíř.